五月天售票后临时取消3.24启德演唱会 《东张》女神梁菁琳呻被耍 歌迷怒轰求赔住宿费

台湾天团五月天早前宣布将于2026年3月24、25、27、28日在香港启德主场馆举办「回到那一天」巡回演唱会，3月29日是五月天的成军日，相信音乐昨日（9日）宣布将加开29日场次，粉丝一起庆祝成军29周年纪念日，不过同时取消3月24日第一场演唱会，结果惹来粉丝相当不满，一度要求赔偿交通以及住宿费用。

《东张》女神炮轰五月天演唱会改日子

《东张》女神梁菁琳（Katerina）随后在小红书发文炮轰并称「当《东张西望》主持人再次变成受害者」，原来她的妹妹几经艰辛下，成功抢到3月24日的门票，正当梁菁琳与同事讨论当日下班后，如何能以最快的速度赶到启德，殊不知收到这个消息。

相关阅读：五月天惊喜宣布3月29日香港站生日限定正式加入 场次将调整至最新安排 玛莎预告有惊喜彩蛋

梁菁琳不满五月天取消3.24场次

《东张》女神梁菁琳昨日小红书为五月天加开3月29日一场而发文炮轰，并称「当《东张西望》主持人再次变成受害者」，表示：「算不上狂热五迷，但我的青春有着五月天。票是我妹妹在售票网挤了好久以后亲手抢的，这几天我还在跟同事们讨论，当天下班以后如何能以最快的速度，一起从公司赶到启德看演唱会。结果今天收工就收到了这个消息…，说不失望是假的，毕竟从头看到尾连一句道歉也没有，我们甚至有被耍的感觉，原来歌迷是可以这样呼之则来挥之则去的。成军之日要加场相信谁也没意见，我甚至感激五月天愿意把329留给香港的五迷，但既然要取消324，当初不要开售不就好了吗？」

有五月天歌迷称「脱粉」

有人留言期待《东张西望》跟进此事， 梁菁琳留言说：「抱歉我不能代表节目组决定节目以及采访内容，但我的确想知道取消的真实原因。他们有免责声明的确是可以这样做，但也很坦白说这真的是寒了歌迷的心，毕竟钱可以再赚，信任没了的话很难修补。」还有人说：「改场次都好过直接取消啊……没机会重新抢票了？」梁菁琳留言说：「想要看329的话的确是要重新抢。」接着亦有人说：「儿戏话取消就取消，有同样经历嘅我表示好无奈。」、「真的好端端的演唱会整成甚么了，无语啊，全整得稀碎。」、「作为前五迷，我而家真系睇唔透，何必要令到自己晚节不保。」、「这个结果让我确信，退追五月天是正确的决定。我真的越来越不理解五月天跟其团队 好陌生，一直捅粉丝刀到底在想甚么，我追星是要开心的欸，五迷当得不开心我也不当便罢，看到最新官方po文只觉得荒唐至极，这真的是低级错误的发生欸，超荒唐的啦。看留言一片骂声。」

相关阅读：五月天阿信演唱会堕台手部溅血 惊吓画面曝光观众尖叫 F3反应迅速冲往台边