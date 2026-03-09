黎耀祥萧正楠曹永廉澳洲合体 相隔九年拍旅游节目感触：未必再有下次

黎耀祥、萧正楠、曹永廉和戴祖仪、吴若希及丁子朗出席TVB全新节目《他们的澳洲驾期》记者会，大谈旅途中的难忘经历。黎耀祥透露，今次与曹永廉和萧正楠相隔九年再度合作拍摄旅游节目，曹永廉即笑言：「真系好难得，大家夹到时间一齐出发，成个旅程都冇闹交！」

萧正楠感触时光飞逝

萧正楠亦感触表示非常珍惜三人相聚的时光，更爆料指拍摄尾声时，三人即场合唱《我们的快乐时代》，令在场幕后工作人员感动落泪，「可能大家都觉得，未必再有下次机会一齐拍节目。」

曹永廉自爆畏高避玩氢气球

谈到旅程中的惊险环节，黎耀祥笑言初尝滑雪滋味，曹永廉则自爆因有哮喘问题，为免影响拍摄进度，只能在雪山脚下等候，「冇理由要大家拍埋我送院急救嘅情况！」他又透露原本安排玩氢气球，但因自己有点畏高加上天气不佳，最终取消。

萧正楠难忘狮子园震撼

萧正楠则提到参观狮子园的经历最震撼，「头顶有十几只狮子，仲要近距离喂食，如果伸手出去肯定会被咬！」他更搞笑说：「我等拍完先至将佢哋两个只手拎去喂狮子。」

黎耀祥想跟好拍档同行

萧正楠又分享在当地酒厂亲自调配了一支红酒，并以太太黄翠如和儿子「萧哈哈」命名。他透露当年太太与洪永城在澳洲拍摄时，亦在同一酒厂调了一支以他命名的酒，笑言感觉十分巧合。问到何时开酒庆祝？他笑说：「起码等个仔18岁生日先开啦！」对于未来会否再有机会合体拍旅游节目，黎耀祥表示地点不是问题，最重要是能与好拍档同行。