郑则仕跑7公里爆汗虚脱疲态尽现 暴食满桌油腻点心「补充体力」 卡路里超标因减得加

现年74岁的郑则仕，纵横影圈数十年，拍过不少脍炙人口的影视作品，包括电影《何必有我？》及剧集《肥猫正传》等，今年他再有新创举，首次挑战渣马成功完成10公里赛，成为城中热话，郑则仕更在跑步范畴拜了周润发做师父，平日一起组团练跑。近日郑则仕分享跟跑步团练跑的情况，他虽然完成了超过7km，但整个人呈现缺水状态，顶著黑眼圈，疲态毕露，他之后说要补充体力，一行人去了酒楼饮茶，满枱卡路里超标的点心，当天的跑步消耗化为乌有。

郑则仕练跑团疑似周润发带队

近日郑则仕分享跟跑步团练跑，片中郑则仕等人在停车场集合，其中有著白发穿黑衣的高大男子背影，疑是国际影星，跑步团导师周润发。郑则仕对著镜头说：「我来执行任务，今日的目标就是6公里！」言语间充满决心。他还勉励大家：「不管快还是慢，总之，一步一步，每一步都是进步。」

郑则仕跑7km爆汗虚脱

郑则仕其后分享了自己的跑步数据，显示他最终跑了1小时18分钟，全程长达7.29公里，远超他最初设定的6公里目标，总步数更超过14,000步，毅力惊人。郑则仕完成挑战后，满头大汗，头发被风吹得凌乱，脸色通红，喘著气说：「跑步团跑了8k，我跑到7.23k，算是这样啦。」尽管疲惫，但他随即兴奋地表示：「下一个项目紧要，补充体力」。

郑则仕暴食点心卡路里超标

郑则仕和跑步团的下一站，原来是去了酒楼饮茶，影片中见到同枱的蔡一智及鲍起静，桌上摆满了各式各样的点心，包括虾饺、烧卖、凤爪、鸡扎、肠粉等，还有油腻的炒饭，虽然色香味美，但肯定卡里路超标，郑则仕就一于少理，攞正牌「补充体力」，大快朵颐。

