戴祖仪口多寸吴若希年纪大 惨遭打面呆咗：学识咗道歉同避开！

吴若希、戴祖仪及丁子朗今日出席TVB节目《他们的澳洲驾期》记者会。节目中三人结伴到澳洲进行夏日自驾游，席间播放的精华片段相当爆笑，片中戴祖仪暗寸吴若希年纪大，即场惨遭对方「打面」惩戒。

戴祖仪遭打面呆咗十分钟

戴祖仪笑言当时被打后，顿时呆立当场，更笑了足足十分钟才能平复。她事后检讨说：「经过今次被打，我学识咗要道歉同避开！」场面相当惹笑。

吴若希解释动手原因

吴若希解释为何要「出手」教训戴祖仪，直指对方牙尖嘴利。她澄清自己与戴祖仪的年纪只相差两三年，年龄并非她的死穴，「人哋讲就冇事，但佢讲就要打！」

丁子朗自爆跟两位拍档学坏

丁子朗则笑言，今次与戴祖仪和吴若希合作，令他大开眼界，「令我学到点样冇礼貌开启人生！」吴若希闻言即反击，指八年前首次与丁子朗合作拍节目时，对方还是个乖仔纯品的小伙子，但多年后感觉对方完全变了样，更形容他好似「绿茶」。

丁子朗泳裤Look与海豚畅泳

谈到今次澳洲之旅可有水著造型，丁子朗透露自己以泳裤上阵，与海豚一起畅泳。在旁的吴若希随即大爆，曾为丁子朗亲自操刀拍摄多达400张私房照，更笑指：「由佢企起身影到瞓落张床」。问到为何轻易让对方拍摄？丁子朗自信满满地说：「觉得自己好睇啰！」

吴若希预告分享丁子朗泳照

吴若希笑言不介意为谷收视，在社交网分享丁子朗的泳装照。她更承诺：「若然开拍第二辑，我会著比坚尼喺雪地上出现！」