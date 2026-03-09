Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jennie巴黎街头被狂迷包围黑面 发声明呻失私隐 Lisa孖Bad Bunny叹日本菜俨如放闪

影视圈
更新时间：21:15 2026-03-09 HKT
发布时间：21:15 2026-03-09 HKT

韩团BLACKPINK成员Jisoo及Rosé出席巴黎时装周后，队友Jennie前日亦出发前往巴黎，她抵埗后，与一名男外籍保镖及一名女工作人员外出，并在巴黎街头被疑似是外籍记者及fans包围。

BLACKPINK《GO》夺冠

当时有人问Jennie「在巴黎玩得开心吗」，Jennie透过女助手问他们：「如果签了名，你们可以放行吗？」他们表示可以，Jennie面露不悦地签名，期间她不断用英语说：「拜托，请退后一点，给我点空间！」不过仍有人不少人要求签名及合照，Jennie拒绝后，要求他们守承诺让她离开，再说：「我可否有属于我的一日？」另外，队友Lisa近日在东京出席代言活动后继续留低，昨日与当代艺术大师村上隆一同出席欣赏拉丁天王Bad Bunny的《Billions Club Live》演唱会，亦是他首度在亚洲演出。演唱会为了庆祝Bad Bunny在串流音乐平台的播放量突破10亿大关。Bad Bunny又与Lisa去叹高级日本菜，并到酒吧狂欢，搭晒膊头和咬耳仔，非常老友。

此外，Spotify昨日公布新歌首周的播放量，BLACKPINK上月27日推出的新碟《DEADLINE》有4首歌打入十大，冠军正是主打歌《GO》、亚军是《CHAMPION》，Jennie的个人单曲《Dracula-Remix》占季军。 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
6小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
9小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 援交诈骗「最大苦主」曝光 案情超离谱 退休翁中伏遭榨干 $150万换一场空
提防骗子
6小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
11小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
12小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
00:19
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
5小时前
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
影视圈
5小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
8小时前