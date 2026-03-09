Jennie巴黎街头被狂迷包围黑面 发声明呻失私隐 Lisa孖Bad Bunny叹日本菜俨如放闪

韩团BLACKPINK成员Jisoo及Rosé出席巴黎时装周后，队友Jennie前日亦出发前往巴黎，她抵埗后，与一名男外籍保镖及一名女工作人员外出，并在巴黎街头被疑似是外籍记者及fans包围。

BLACKPINK《GO》夺冠

当时有人问Jennie「在巴黎玩得开心吗」，Jennie透过女助手问他们：「如果签了名，你们可以放行吗？」他们表示可以，Jennie面露不悦地签名，期间她不断用英语说：「拜托，请退后一点，给我点空间！」不过仍有人不少人要求签名及合照，Jennie拒绝后，要求他们守承诺让她离开，再说：「我可否有属于我的一日？」另外，队友Lisa近日在东京出席代言活动后继续留低，昨日与当代艺术大师村上隆一同出席欣赏拉丁天王Bad Bunny的《Billions Club Live》演唱会，亦是他首度在亚洲演出。演唱会为了庆祝Bad Bunny在串流音乐平台的播放量突破10亿大关。Bad Bunny又与Lisa去叹高级日本菜，并到酒吧狂欢，搭晒膊头和咬耳仔，非常老友。

此外，Spotify昨日公布新歌首周的播放量，BLACKPINK上月27日推出的新碟《DEADLINE》有4首歌打入十大，冠军正是主打歌《GO》、亚军是《CHAMPION》，Jennie的个人单曲《Dracula-Remix》占季军。