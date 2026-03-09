邬友正重遇佘诗曼相隔近30年世纪同框 爆与太太翁嘉穗同届港姐私下关系

1997年香港小姐冠军翁嘉穗（Virginia）自卸任港姐后，与富商邬友正结婚至今已27年，早前翁嘉穗以床褥品牌代表身份出席活动，罕有与同届港姐季军佘诗曼相遇，当时二人难得合照，一度掀起热议。而翁嘉穗老公邬友正今日（9日）在小红书分享与佘诗曼合照，同样引起网民关注。

邬友正当年睇好佘诗曼

邬友正太太翁嘉穗当年与佘诗曼是同届港姐三甲，而邬友正旗下品牌是港姐赞助商之一，因此三人已认识近30年。邬友正曾在网上透露佘诗曼夺得季军后的第一个广告，就是其旗下产品，而邬友正当时已睇好佘诗曼红到发紫。

近日邬友正出席春茗时，巧遇多年没见过的佘诗曼，即把握机会合照。邬友正今日在小红书留言：「30多年久别重逢，好震惊！」邬友正开心形容岁月可以留人，可以返老还童，主要是要有个愉快的心。

佘诗曼邬友正无老过

邬友正续称二人见面都认为对方没变过：「好开心，遇见30多年冇见的Man姐佘诗曼！我好震惊佘诗曼居然同30多年前一样，完全无老过！讲话也同以前一样！佘诗曼也震惊，话我保养得好好！」

没私下联络佘诗曼

不少网民见到邬友正与佘诗曼相隔近30年再次同框，除大赞：「邬先生和佘小姐样子一样无变」。有网民又生出八挂之心：「当年有冇想过出手沟（媾）阿佘，一定有」，邬友正「求生欲」极强回复网民：「没有！缘份天注定！」又有网民问：「当年同一届港姐，私底下会有保持联络吗」，邬友正表示：「冇私下联络，不过经常在公开场合碰面！」

