张曦雯陈滢罗毓仪自嘲「失败女团」 踩过界学唱跳 大晒反差笑料｜名人杂志

张曦雯（Kelly）、陈滢（Jeannie）与罗毓仪（Yuki）在热播剧《卧底娇娃》中担演女主角，踩过界化身女团成员，与歌手出身的钟柔美同台挑战跳唱，并联手马贯东深入调查重大案件，三人大晒与靓样极反差的笑料及各项剧中专长，为观众带来不少欢乐。

（左起）张曦雯、陈滢、罗毓仪突破以前的风格，新剧为观众带来不少欢乐。

三位女主角以卧底身份伪装成女团成员，调查钟柔美背后的家人邵美琪及关礼杰。获选中参演以「女团」为主题的剧集，并非单靠靓样及演技便能胜任，三人更要挑战团舞及团歌等项目，在开拍前便要接受训练，有与往常完全不一样的体验。回想当初接到本剧角色时，张曦雯大叹：「各方面都好难，我们本身是演员，有唱歌经验的Yuki先赢了一大截，对我来说平常登台还算可以，但真的要学唱歌、练歌，在短时间内排舞和为剧集开工，都几辛苦！」Jeannie则自言几享受，令她回想起小学时与同学上台表演的情景，「会自己举手想参与演出，但都会拉几个朋友一齐，所以我怀疑自己细细个已有这种热爱，只是做了演员。」Jeannie指这次机会难得，可以与一班女仔齐齐受训和努力，觉得享受又兴奋；Yuki则很享受事前的准备工夫，有不少时间在排舞室一同经历，亦有进录音室为剧中歌曲录音，笑言整个工作体验都升华了。

陈滢自爆接了好友棒



而Yuki有唱歌经验及接触动漫文化等，因此是今次女团适合人选之一，她坦言首次在剧中担演要角，往常的演出经验都是单元角色等，因此《卧》是一次难得的机会。问到Kelly与Jeannie可有想过如何被拣中做女团？Jeannie自爆说：「我有问过监制，我不是这个角色的首选！首选的女演员是我的好朋友，当我接到时也有打给她，说我接棒了！见到Yuki与Kelly后，我有担心因原先的角色设定，由我去演可能会有少少困难，所以初期我都有调节，如何配合得好些，现在由我们三人去演出来也有不同的感觉，而我自己也很享受！」至于原本的人选，她卖关子称之后再透露。而Kelly笑言回想起来，自己也不像是首选，也可能是监制给她的挑战，「因为网民说我好像做不到比较蠢的角色，可能看起来太聪明，所以这次角色是自以为聪明，也有留意到观众说我也做不到穷的角色，哈哈！」

笑身高差似Do Re Mi



谈到与另外两位拍档组成女团，Jeannie笑言第一个想法是身高差，「并不是担心Yuki，而是在Kelly身旁做戏时，真的很需要着高一点的鞋，否则镜头内便不好看，剧中她很爱穿高踭鞋，其实拍摄时她很主动换平底鞋配合，哈哈！身高上我们就是Do、Re、Mi，出来的感觉很可爱。」Yuki坦言面对二人有点身高压力，「当大家一起跳舞时，我会不会似小学生在跳，当她们跳一些wave时会很有女人味，画面上会很不同。」Kelly则指很期待和两位拍档合作，「与Jeannie合作前我已相信大家可以成为好朋友，因为个性、背景都很相近，而Yuki真的很可爱，是很能够提供情绪价值的朋友，好似身边一直有泡泡包围住，令人很想爱锡她。」



由卧底投身到女团当中，三位女主角各有人设，为演出增添不少喜剧色彩，擅演正剧及专业人士的Kelly是《强人》系列的代表，而去年在《侠医》则罕见地作贴地演出，今次挑战喜剧，她表示没刻意改变演出方式，「我觉得角色幽默搞笑的点，是很认真地做出剧本所写的傻事，只要剧本有这个元素相信可以演到。」剧中的Kelly是位千金，但个性爱逞强嘴巴上不饶人，是剧中的「论尽担当」；Jeannie则是剧中的「动作担当」，会以刚烈硬净的好身手包装歌舞表演，而表情上亦非常木讷，在团队中完全没有情绪价值可言；而Yuki的角色是「中二病担当」有大量幻想情节，「但往往幻想与现场是有差别，到出任务时便会出意外，而她们两个人个性很冷静，会看着我跑来跑去、吵吵闹闹的反差也很搞笑，虽然她们没反应，但我也不可以停下来，要一直在剧中保持很高的能量和行动力。」

爆钟柔美学舞超快



谈到剧中的跳唱演出，Kelly笑言未看过，也不敢看，「希望不要像摄录机的回放一样播出，可以有剪接加强一下吧，哈哈！」Yuki笑言与二人跳唱的拍摄都要穿着非常高的鞋，笑指当刻的自己好似骆驼，希望不会拍到太多她走路的画面。Jeannie笑言已听了团歌，听出来有很多后制调音，相信没太大问题，Kelly笑言：「剧中我们就是一队失败的女团，所以大家觉得我们唱得不好、跳得不好，是我们的演技，哈哈！」而剧中还有女团成员钟柔美，Jeannie指当时的钟柔美忙于学业及工作之间，因此排舞时间不多，「我们排了2、3个小时，她后来到场看了、练习15分钟便去到我们的进度，真的有很大分别！」

