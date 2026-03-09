方力申想请「万刀甲」改名人睇演唱会 望囡囡踏红馆台一齐演出 对「揹水一战」取消原因不知情

方力申（小方）今日（9日）在尖沙咀举行记者会，宣布5月16日在红馆举行「最佳时间」演唱会。入行25年首次在红馆开骚，他解释演唱会名有双重意义，因做运动员要争取最佳时间，又指娶了老婆旺夫，在上年生咗个女后样样顺利，觉得现在也是自己的最佳时间。小方又谓在1999年参加世界游泳锦标赛时在红馆比赛，所以自己是第一位在红馆游水及在红馆做骚的人。方力申又宣布稍后将推出新歌《万刀甲》，他指等了25年终于有呢个名，又坦言出道时曾被人叫收皮，有人将他的名字斩了顶部，寓意他不会出人头地，笑言叫改这个名字的人找他，因想送演唱会飞给对方。

方力申请尹光做嘉宾

小方的「波友」尹光以嘉宾身份出场，更与小方打乒乓波，尹光表示之后会相约小方多点打波帮他练气，两人又提起演唱会海报撞款一事，小方指当年看完尹光演唱会海报后，当自己做演唱会时潜意识就是想要粉红色，更笑言相信罗志祥也一样。

首次在红馆开骚，小方表示因去年在新加坡参加比赛，爸爸、妈妈、细佬和太太和肚中的女儿方爱嘉（Isla）也在场，觉得好感动，所以今次也会带女儿一起去，希望全家人可一齐睇，又谓以前是希望日后参加游水比赛的目标，是游到女儿和以后的细佬妹识得睇：「回顾我嘅人生，其实我最佳时间就系而家，因为父母仲好健康，我有我自己嘅家庭，好美满，要好好珍惜呢个时间，所以我都好希望我个女可以喺台上面或彩排时用红馆背景影张相，又或者好似好多artist咁，将来佢可以上台跳舞唱歌，我绝对鼓励，但做唔做呢行就未必。」提到他刚才指演唱会会除衫，问到现是否操肌中？小方表示努力中，但最大隐忧的是本来打算回家做举重的训练，但现在返家后什么都不想做，再加上心情靓很难节食，所以很矛盾。至于嘉宾方面，他表示会请，但未肯透露是谁。

方力申爆太太以前会check行踪

一脸幸福的小方坦言有小朋友后变得很开心，自己也后悔头一两个月抱得少，因当时觉得她太柔弱，怕整亲她，而女儿现在慢慢开始大，自己好挂住她「的式」的时候，现只能等下胎，又笑言除了自己外，太太其实也想快点再有小朋友。他又爆女儿最初被指不像太太，令太太有点不开心，但现在女儿长大后听到多人觉得女儿像她就开心返，又谓太太旺自己之余，虽然她与自己的父母同住，但就没有婆媳纠纷，令他可以很放心去工作，更踢爆未有女儿时，约人去食晚饭，八点太太就会打电话来check他，现在已没再找自己。小方坦言生女后人改变了很多，整个人生就像再Level up了一样，现在要顾及及担心的事情也多了很多，所以也觉得自己越来越Man。

许惠菁做司仪拒受访

慈善组织「点滴是生命」（A Drop of Life）被指与国家公安部认定为邪教的「灵仙真佛宗」有关，组织昨日宣布取消本月22日举行的「揹水一战2026」慈善越野赛活动，但未交代原因。长期担任「揹水一战」荣誉顾问及大使的小方指自己也是收到消息要取消活动：「我谂同大家收到嘅通知都系一样，我喺呢行都做咗25年，都做好多公益活动、支持好多慈善机构，我做嘅出发点好简单，回馈社会同帮慈善机构令佢哋服务嘅对象有更好资源同照顾，其他嘅事我哋作为大使都系唔知情。（睇报道见到佢嘅背景有冇觉得惊讶？）我谂进一步嘅疑问，就问返𠮶机构佢哋。」另外，日前传出婚变的许绍雄女儿许惠菁今日做记者会司仪，不过她表示不接受访问。