TVB「上位女神」性感舞衣太松身 离罩向下滑落陷走光边缘 苦练肚皮舞赴内地比赛

现年31岁的关嘉敏，凭TVB的节目《女神配对计划》人气急升，虽然最终未能找到男友，但已获得不少工作机会，在多出剧集包括《麻雀乐团》、《非常检控观》等登场，最近关嘉敏又有新搞作，她正积极苦练中东肚皮舞，准备到内地参加比赛，近日她分享了准备上堂的自拍照，由于粉红色舞衣太过松动，上身离罩滑落，差1cm左右便面临走光边缘，之后跳舞时还要大幅扭动腰肢，网民纷纷担心关嘉敏会误泄春光。

关嘉敏拥中国舞10级资格

关嘉敏自5岁起便开始学舞，拥有中国舞10级资格，更曾荣获香港舞蹈公开赛的冠军，舞蹈底子相当深厚。最近她又学习新的舞种，就是中东肚皮舞，她接受访问时表示：「新年突然间觉得自己肚皮大咗，所以我就谂我可以学肚皮舞。今次我系好有诚意去学，我系特登去揾老师教，学咗几堂啫，之后会去内地参加比赛。」

相关阅读：关嘉敏情路坎坷屡遇渣男 真人骚觅爱坚持宁缺勿滥丨独家

关嘉敏性感舞衣太松身欠走光

关嘉敏近日积极练习中东肚皮舞，并分享自己准备上堂前的情况，又跟跳舞老师合照，虽然她练习时未有穿上传统的异族风情衣饰，改为穿上一件粉红色的露肩舞衣，非常性感，视觉效果满分，但由于上身太过松动，明显见到「离罩」，而且有点向下滑落，差1cm便春光乍泄，甚为危险。

关嘉敏模仿天才扮乜似乜

关嘉敏曾是女子组合BINGO的队长，至2020年，她参加ViuTV选秀节目《全民造星III》，可惜20强止步。翌年，关嘉敏投入TVB大家庭，参加过《盛．舞者》及《福禄寿训练学院》，扮演谭辉智一幕，几可乱真。关嘉敏亦曾加入处境剧《爱·回家之开心速递》，饰演Heidi一角，至去年的节目《女神配对计划》，成为宅男女神。

相关阅读：梁敏巧神助攻Matthew黄家俊「见家长」 关嘉敏爸爸流晒口水？ 细节证对年薪200万才俊印象佳