IdG第二队6位成员出道 Sundae计划出3首歌 建立默契靠分工

影视圈
更新时间：18:45 2026-03-09 HKT
发布时间：18:45 2026-03-09 HKT

香港女团Idol Girls「偶像女生」第二队的6位成成员︰包括Hazel（李依诺）、Helen（单恺朗） 、Melanie（黄可盈）、Renee（潘心悦）、圈圈（陈雅暄） 及Sharon（吴绮琳），以队名「IdG Sundae 」出道，今日（9日）6位成员现身商台接受《叱咤乐坛》访问，宣传团歌《新新地》，不少粉丝带同礼物、应援物到电台支持。

吴绮琳Sharon「尿袋」跟身成队员救星

问到谁是队长？她们表示各司其职，没有队长之分。Shanon是「妈妈担当」，负责队中琐碎事，Helen表示：「因为佢系是大姐姐，识得照顾人，又帮我哋扎头发，同埋识得好多生活小知识。同埋佢一定充电器喺身！如果我哋电话冇电，就会向佢求救。」而精神科护士实习生的Hazel，除了是队中的「翻译担当」之外，还是成员的心理辅导员。童星出身的Melanie则是「口才担当」，负责对答。圈圈负责召集和联络，而Renee就是「气氛担当」。

IdG Sundae团歌叫《新新地》

提到团歌《新新地》，6位成员坦言过去一年的经历，令她们忍不住激动爆喊，Melanie表示：「新团歌嘅歌词，讲我哋要装备好自己，回馈粉丝，好有共鸣。」圈圈表示加入IdG后，期待了一年，终能成团，而Helen则表示：「去年嘅『一齐食雪糕』潮流，引嚟唔少网络声音，一年后再用呢句说话变成歌词，非常感动。」她明白一定有负评，「自己都要学识消化，做好自己就够！」

IdG Bubbles、IdG Sundae冇分上弦下弦

她们表示今年会推出3首歌，并指4月7日获邀商演，担任表演嘉宾，并透露以短片形式推出成团后的幕后花絮。提到第一队「IdG Bubbles」于上年出道，问可会为她们带来压力？她们形容大家是朋友，常有联络，互相支持，称已邀请对方一起拍片宣传。

