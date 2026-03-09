Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泳儿云浩影赢「优秀流行歌手大奖 」 十大中文金曲率先揭晓部分奖项 周殷廷陈柏宇各擸两奖

影视圈
香港电台主办的「第 47 届十大中文金曲颁奖音乐会」定于4月24日（星期五）假东九文化中心剧院隆重举行，港台由今日（3月9日）起，一连四个星期一下午1时，透过港台第二台节目《Made in Hong Kong 李志刚》及港台社交媒体（包括YouTube、Facebook和Instagram），陆续公布部分奖项结果，并且播放歌手的得奖感言。

陈柏宇恨奖

今日揭晓结果的奖项包括部分「优秀流行歌手大奖」和「十大中文金曲奖」，以及「优秀流行华语歌曲奖」。得奖名单如下︰优秀流行歌手大奖 （部分）：（排名不分先后）泳儿、周殷廷、云浩影、陈柏宇。十大中文金曲奖（部分）：《我所看见的未来》主唱：陈柏宇、作曲：Ariel Lai、作词：梁栢坚。优秀流行华语歌曲奖：《上场》主唱：周殷廷、作曲：小熊呐、Delos、周殷廷、SHIGGA SHAY 西阁；作词：小熊呐、维托、熙染、周殷廷、SHIGGA SHAY 西阁。

「第47届十大中文金曲」设11个奖项类别

「第47届十大中文金曲」共设11个奖项类别，包括「十大中文金曲奖」、「最有前途新人奖」、「优秀流行华语歌曲奖」、「优秀流行歌手大奖」、「最优秀流行男／女歌手大奖」、「CASH最佳创作歌手奖」、「最佳中文唱片奖」、「最佳进步奖」、「最佳乐队／组合奖」、「全球华人至尊金曲奖」及「金针奖」。评选方法包括民意调查、公众投票及专业评判评分；黄龙德会计师义务核算奖项结果。公众可登入网上专页浏览活动资讯。

 

