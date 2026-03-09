张颕康离巢后仍未签经理人 : 暂时自己处理 自认非卖埠演员冇计划重新专注电影

已离巢TVB的张颕康与太太麦雅致齐齐出席「77工作室春茗」，张颕康指自己已离巢几个月，正式离职日是11月9日，他指已服务TVB 19年，见到现在的世界不止电视剧和电影，也有其他新媒体，因此与公司谈到想出去见识，而下决定前也有和太太好好商量，毕竟自己在这行学习多年，也想在其他地方尝试一下，他形容与TVB关系非常之好，是「想返嚟随时返嚟」，更否认是因没作品没发挥而离开，「没有交恶，其他人离开前都有一段时间没工作，被形容雪藏，我是工作到最后一天。」

张颕康笑太太麦雅致跟经理人无分别

麦雅致表示非常支持老公的决定，问到做老公经理人？她笑言帮他管好屋企便足够了，因为经理人需要与圈中不同人接触，张颕康笑言这段时间太太与经理人没分别，因为每当他投入工作时，便不会接电话，当大家找不到他时，便会联络太太，笑指她很多事都非常清楚。问到签约经理人吗？张颕康指离开第一天便收到不少合作的联络，但由于仍未落实，现时仍由自己处理，笑言过年期间也非常忙，未有因离巢而放假休息。

张颕康想睇刘德华演唱会

而麦雅致离开TVB后，一直忙于直播推介商品的工作，老公有空在身边时也会做助手，现在亦会参与其中，张颕康笑言，「大家知道以前与TVB有约，很多产品工作我不方便参与，现在可以大大力推介，哈哈！」张颕康指没计划重新专注电影，没限制在香港或其他地方工作，「如果电影和电影做选择，我不是很卖埠的那种演员，电影机会实在不算多，所以两者我还是选电视剧，因为即使你不是主角，仍有很多篇幅去演出，都可以好好演戏。」早年被刘德华发掘的张颕康，问华仔可有再招手？他笑言想睇对方的演唱会。