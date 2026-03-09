64岁港姐季军老公北上揾食艰难 怒喝客人开声问攞钱画面曝光 曾患大动脉撕裂险瘫痪

现年64岁的吴毅将，以恶形恶相及魁梧健硕的身材，成功塑造了无数深入民心的反派角色。他自1982年于亚视戏剧训练班毕业后，便投身演艺界，凭借在《灭门惨案之借种》、《弱杀》等电影中极具张力的演出，奠定了其「御用恶霸」的地位，近年更靠恶样在内地商演杀出血路，一边表演一边闹观众，想不到这种沉浸式体验，观众甘之如饴，令他事业大翻身。

吴毅将靠恶霸商演闹人揾食

吴毅将近年将事业重心转移至内地，并将自己昔日的「恶霸」形象转化为独特的表演风格，成功在商演市场杀出一条血路。在舞台上，他不仅仅是唱歌献声，更会瞬间「角色扮演」，对著台下观众恶言相向，重现经典反派的气场。近日有网民将吴毅将在酒吧表演的片段放上小红书，只见他身穿无袖上衣，大晒麒麟臂，对著台下观众大喝：「只要你跟我混，担保你要钱有钱，要女人有女人，给我一万块。」之后他再补多句「悭啲啦」，引得台下观众哈哈大笑，气氛热烈。

相关阅读：唐丽球不抗拒复出拍戏 指老公吴毅将大动脉血管撕裂术后身体已恢复

吴毅将曾大动脉血管撕裂险瘫

吴毅将北上之路其实并非一帆风顺，他曾在何家劲开设的「劲家庄」担任司机，负责开车送货，为揾食放下了明星光环。但在2016年，吴毅将因持续的胸口和背部剧痛而求医，经诊断竟是致命的大动脉血管撕裂。医生当时判定，他有高达三成的机会面临瘫痪甚至死亡。吴毅将事后在访问中透露，这次撕裂幸运地是「由上而下」，并未直接冲击脑部，这次与死神擦肩而过的经历，让他对生命有了更深刻的感悟。

吴毅将太太是港姐季军唐丽球

吴毅将经历过两段婚姻，2000年与马来西亚籍的前妻离婚后，他于2003年与1984年度香港小姐季军唐丽球拉埋天窗，婚后诞下一女吴梓希。吴毅将在进行搭桥手术后，身体早已康复，但现时他仍需服食降血压药，改变饮食习惯，不可吃太多肉类，连演戏及运动都要避免太出力，在商演闹人揾食都要适可而止。

相关阅读：90年代「恶人」男星北上做送货司机投靠何家劲？曾大动脉血管撕裂险瘫 港姐老婆极忧心