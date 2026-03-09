Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

64岁港姐季军老公北上揾食艰难 怒喝客人开声问攞钱画面曝光 曾患大动脉撕裂险瘫痪

影视圈
更新时间：17:00 2026-03-09 HKT
发布时间：17:00 2026-03-09 HKT

现年64岁的吴毅将，以恶形恶相及魁梧健硕的身材，成功塑造了无数深入民心的反派角色。他自1982年于亚视戏剧训练班毕业后，便投身演艺界，凭借在《灭门惨案之借种》、《弱杀》等电影中极具张力的演出，奠定了其「御用恶霸」的地位，近年更靠恶样在内地商演杀出血路，一边表演一边闹观众，想不到这种沉浸式体验，观众甘之如饴，令他事业大翻身。 

吴毅将靠恶霸商演闹人揾食

吴毅将近年将事业重心转移至内地，并将自己昔日的「恶霸」形象转化为独特的表演风格，成功在商演市场杀出一条血路。在舞台上，他不仅仅是唱歌献声，更会瞬间「角色扮演」，对著台下观众恶言相向，重现经典反派的气场。近日有网民将吴毅将在酒吧表演的片段放上小红书，只见他身穿无袖上衣，大晒麒麟臂，对著台下观众大喝：「只要你跟我混，担保你要钱有钱，要女人有女人，给我一万块。」之后他再补多句「悭啲啦」，引得台下观众哈哈大笑，气氛热烈。

相关阅读：唐丽球不抗拒复出拍戏 指老公吴毅将大动脉血管撕裂术后身体已恢复

吴毅将曾大动脉血管撕裂险瘫

吴毅将北上之路其实并非一帆风顺，他曾在何家劲开设的「劲家庄」担任司机，负责开车送货，为揾食放下了明星光环。但在2016年，吴毅将因持续的胸口和背部剧痛而求医，经诊断竟是致命的大动脉血管撕裂。医生当时判定，他有高达三成的机会面临瘫痪甚至死亡。吴毅将事后在访问中透露，这次撕裂幸运地是「由上而下」，并未直接冲击脑部，这次与死神擦肩而过的经历，让他对生命有了更深刻的感悟。

吴毅将太太是港姐季军唐丽球

吴毅将经历过两段婚姻，2000年与马来西亚籍的前妻离婚后，他于2003年与1984年度香港小姐季军唐丽球拉埋天窗，婚后诞下一女吴梓希。吴毅将在进行搭桥手术后，身体早已康复，但现时他仍需服食降血压药，改变饮食习惯，不可吃太多肉类，连演戏及运动都要避免太出力，在商演闹人揾食都要适可而止。

相关阅读：90年代「恶人」男星北上做送货司机投靠何家劲？曾大动脉血管撕裂险瘫 港姐老婆极忧心

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
3小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
9小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
8小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
5小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
12小时前
涉谢斐道逆线行车 立法会议员陈家珮承认不小心驾驶传票罪 被判罚款2千元兼停牌1个月
01:33
陈家珮承认不小心驾驶 罚2千元兼停牌1个月 已报驾驶改进课程 被李慧琼口头警告
社会
3小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
3小时前