Rihanna比华利山豪宅遭狂徒连开10枪 击中闸门打穿墙 天后案发时身处家中

美国天后Rihanna与美国男歌手未婚夫A$AP Rocky位于美国比华利山的豪宅，在当地时间8日遭到枪击，有消息人士指，案发时Rihanna刚好在家中，幸而事件中未有造成任何人员受伤，但粉丝对Rihanna的人身安全非常担忧。

Rihanna豪宅枪击案已逮捕疑犯

据美媒报道，执法人员接报到场后，拘捕一名30岁的女疑犯，暂时未知犯案动机，案件目前在调查中，Rihanna未就开枪事件作出回应。洛杉矶警方发言人Jonathan de Vera向《洛杉矶时报》证实，在周日（8日）下午1时21分接获报案，一名30岁的女性疑犯在在车内，朝Rihanna的豪宅连开数枪。

执法人员事后透露案情，在事发现场揾到女枪手手持的AR-15型号来福枪，在对面的街道坐在车内，向豪宅的铁闸连开最少10枪，其中有5枪打中闸门，其中一发子弹打穿墙壁，之后驾车沿冷水峡谷大道（Coldwater Canyon Drive）向南逃逸。

A$AP Rocky跟三子女获关注

警方接报后在无线电中发布嫌犯特征，扎起头发身穿奶油色上衣，车底沾满脏污。最终在半小时后成功逮捕女嫌疑犯。Rihanna已获证实当时身在屋内，但未知A$AP Rocky及三名仔女RZA、Riot Rose、Rocki是否在场。