张振朗回应《东周刊》赞女友杨偲泳正能量不用𠱁 吴业坤未收到约满通知 太太爱子被传有孕是美丽误会

张振朗与吴业坤到观塘出席春茗活动，张振朗女友杨偲泳在贺岁片《夜王》中饰演「煲煲」难得解禁好身材，但戏份被大量删剪，因此成为热话，她则分享性感剧照并以《心照人生》凭歌寄意，《东周刊》早前直击张振朗陪女友散心，呵护备至。问到是否已氹返「煲煲」？振朗指女友不用𠱁、是很正能量的人，既成熟又乐观，并没有因此不开心。对于女友身材被评价，振朗指留给她亲自答比较好，对于曾入场支持女友，问有感剧情被大量删减而感可惜？振朗称：「点都好，作品出街不会是一、两个人的决定，所有事相信监制导演都会有想法。」

吴业坤不介意谁做一哥

至于吴业坤遭唱片公司删走名字疑约满，坤哥称未收到公司正式通知，自己也未决定去向，但约满的确是差不多时间的事，自己也不是很了解，笑言在江湖上也可以见到大家，自己会努力争取，名字拿下来也可以挂回去，最重要是自己很喜欢做音乐，但现在出歌的确困难。至于坤哥的去向传出后，爆同门的张与辰与周吉佩凭人气争做「一哥」，《东周刊》更指张与辰更得到狄波拉指点，谈到「一哥之争」，坤哥笑言没所谓，但开心大家仍叫他坤哥，觉得亲切和得到大家承认他在音乐上的专业。至于太太爱子被传出怀孕喜讯，问是否要恭喜坤哥做爸爸？他称太太的姊姊刚刚生BB，而她去探望，相片中出现婴儿用品而引起美丽误会，要多谢大家的祝福，问到心急生B吗？他指团拜时长辈也不急，著他们好好享受二人世界，一切顺其自然。