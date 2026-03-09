58岁马蹄露近照判若两人「皮光肉滑」 网民错认刘姓歌手引起讨论

58岁资深演员马蹄露当年因演出处境剧《真情》，饰演刁蛮大小姐「May May」一角，形象深入民心，之后再多度演丑角，一度被网民以「香港第一丑女」形容。马蹄露昨日（8日）在微博分享影片庆祝「三八妇女节」，其样貌再度引起讨论。

马蹄露重度「美颜」

马蹄露昨日分享的影片中，见到使用时下流行的猫耳朵滤镜，并向镜头挥手，祝贺网民「祝各位姐妹女神节快乐！」在强大的美颜滤镜效果下，马蹄露的脸蛋显得异常光滑，皮肤白皙紧致，达到了「皮光肉滑」的零瑕疵效果，与她过往的萤幕形象大相迳庭。

马蹄露留有一头清爽短发，又戴上眼镜，在滤镜修饰下，五官似乎产生变化，不少网民惊讶发现，影片中的马蹄露竟与歌手刘雅丽有几分相似，意外「撞样」。对于网民多度指变脸，甚至面目全非，马蹄露从未理会，EQ极高。

马蹄露20岁时好清纯

事实上，马蹄露未加入TVB前，曾在亚视工作，网上曾疯传其约20岁的影片，曝光马蹄露清纯一面。当年的马蹄露虽然脸阔，但样子甜美，骤眼看似洪欣、周秀娜的混合体，不过马蹄露近年被质疑「加工过度」，令外貌屡次成为焦点。

