陈自瑶解释与KOL拖手为见面会宣传 有安抚囡囡感情事望大家给空间 陈晓华大赞朱敏瀚FIT脚伤仍做运动

陈晓华与陈自瑶到观塘出席春茗活动，陈自瑶将有《玫瑰战争》及《模仿人生》两部作品与大家见面，她表示要多谢钟澍佳起用她，带她到各地拍摄剧集与内地团队有合作的机会，亦努力争取更多工作机会。

陈自瑶见面会上开金口

谈到陈自瑶在内地宣传期间被KOL拖手惹起热议，她表示将在广州举行音乐见面会，最近拍了一些片段作为宣传，没想到一张截图引起网民大反应，觉得很有趣，证明大家都很关心她，她指音乐见面会上将会开金口，问到有何饮歌？陈自瑶笑言好紧张，透露了便不惊喜。有指TVB今年剧集计划缩减，问到剧集工作，陈自瑶指有安排，但答不到，公司未公布她不便讲。陈自瑶与王浩信的13岁囡囡王靖乔，月前被爆情窦初开成为新闻人物，事后夫妻二人齐齐发文口径一致回应事件，被问及事件，陈自瑶初时表示不想多讲，后表示：「都有安抚女儿，因为我们很密切，她认识甚么人我都知道，所以会提点她，要正正经经、经一事长一智，算是一个小小教训，但都想和大家说，希望大家畀多点空间她，可以简单地成长，大家可以关注我。（发声明回应有和王浩信倾过？）不是声明，只是普通回应，作为父母当然有倾过，但不想再回应太多，谢谢。」

陈晓华未有新剧安排

至于去年的「剧后」陈晓华表示未收到剧集工作，完成《非常检控观》宣传后在新年休息了一个月，笑言食太多年糕而肥了，但又不想做运动，谈到绯闻男友朱敏瀚伤了脚仍做运动，她指朱仔很FIT，问可有探望？陈晓华笑言在社交平台探望，见到他仍很努力做运动，问到朱仔要打石膏吗？她称自己曾是护士，看起来应该不用，应该没有大碍，笑言大家可以问与朱仔一起运动的张振朗。问到放假没去旅行？陈晓华指未有打算，问因为朱仔脚伤没成行？她指想过与妈咪去，但她计划好日期，才知道父母准备邮轮假期而丢下她，她指想趁假期好好学习，「想用尽持续进修基金，想过学调酒、学做调解员和大家嘈交，也想学电单车。」她指已名报学电单车，笑言若成功上路，会事先通知大家。