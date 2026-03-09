谭耀文失落金像奖提名感谢各方鼓励 明白「玩游戏输咗」要笑对结果 心情已由「心灰意冷」变「雄心壮志」

谭耀文到观塘出席春茗活动，他指将忙于宣传新剧《正义女神Themis》，自己也期待，因很久没拍剧更难得与佘诗曼合作，记得上次合作是《无名天使3D》打得非常劲，当时接到钟澍佳电话邀请他「救命」，结果是找他与阿佘合作，记得第一次与他合作是《壹号皇庭IV》，让他从古装剧转战时装剧。

谭耀文替「儿子」林家熙入围开心

谭耀文在金像奖名单公布当日，在社交网留下「心灰意冷」４字，问到心情是否已好一点？他笑言已是月前的事，没想到得大家关注。谈到是否有一刻不开心？他指是心事，是否与金像奖入围有关？他未有直接否认，「不讲啦，个个都有努力，想不到因为留言令大家猜测，得到好多人关注、多谢大家关心，即使是不是粉丝，都有鼓励我。」谭耀文指自己有很多愿望，但有时候需要放下，但不等于放弃，会继续努力，形容自己不再「心灰意冷」，现在是「雄心壮志」，谈到不少圈中人也支持谭耀文，他形容是「玩游戏输咗」，会笑对结果，会大方和开心。至于《今天应该很高兴》在金像奖未获提名，谭耀文指最重要是能够上映，接演时已知道并非主流电影，是给有心人的作品，是诚意为先。至于林家熙凭《拼命三郎》入围「最佳男配角」，谭耀文替「儿子」开心，直指角色不容易演，而他很努力地操FIT，叹现在年轻人缺乏机会，难得可以有好的发挥。