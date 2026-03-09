洪卓立寻演唱会主办揭人间蒸发 「地狱黑仔王」称号再获认证：点解一直都咁黑仔

洪卓立原在去年11月30日假麦花臣场馆举行《探索者巡回音乐会香港站》，因大埔宏福苑发生严重五级火造成伤亡，洪卓立决定将演唱会延期。没料到相隔三个多月，主办「Sunny Idea」疑未为演出进行退款，洪卓立近日在社交平台的限时动态发文，批评主办公司不闻不问没有交代，意外揭发「Sunny Idea」消失。而洪卓立近年的「黑仔」事件，同样再被网民提起。

洪卓立揭发主办消失

洪卓立日前在IG的限时动态发文：「天灾人祸绝对冇人想，音乐会取消之后，买咗飞嘅朋友问退款嘅时候点处理就不闻不问冇晒交代，身为主办系咪应该出嚟交代一下！btw IG都唔见咗」。洪卓立的帖文即在网上掀起关注，不少幕后人员亦透露被拖数，传出主办公司结业消息。经翻查后，「Sunny Idea」的官方网页、IG帐号已「消失」，原本剩下的FB专页原本仍有最后一次更新，是去年12月2日公告许靖韵、洪卓立演唱会取消，却在消息曝光后，同样已无法搜寻。

娱乐公司Sunny Idea (HK) Limited 成立逾10年，多年来与不少本地歌手合作，曾举办多个大小规模的演唱会。「Sunny Idea」过往曾合作的歌手有吴林峰，JW王灏儿、吴业坤、关楚耀等。不少网民对娱乐公司消失进行讨论：「市道唔好」、「我会知呢间公司系因为JW以前系跟呢间公司」、「咁突然执，唔知歌曲版权点处理，尤其JW Sunny Idea时期啲歌。」

洪卓立被网民叫睇风水

不少网民亦对洪卓立多年来的「黑仔」经历戥他无奈：「笑咗佢真系地狱黑仔王。搞嚟搞去唔系失声，疫情，再跟住撞正宏福火灾，到最后竟然系主办单位都收埋皮」、「点解佢一直都咁黑仔㗎…请上天怜悯佢啦」、「佢系唔系真系揾个风水师傅睇下呢？点解可以次次好似顺返啲嘅时候就即刻再霉返，真系好黑仔」等。

洪卓立接二连三受伤

39岁的洪卓立2006年参加《英皇新秀歌唱大赛》夺得亚军，晋身乐坛备受力捧，怎料在2009年因肺积水而要休息一年。洪卓立康复后重回乐坛，却于2021年在内地开工期间突然抽搐晕倒，从高处堕下受伤，更一度昏迷10分钟，要紧急送院，两年后才揭发患有癫痫病，亦因药物副作用，导致肥肿难分，为操Fit却又在做运动时拉伤腰，祸不单行。