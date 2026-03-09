柳应廷改唱招牌作即掀高潮 林宥嘉尾场抱恙未有受访 吴林峰组男团要问准女友

台湾歌手林宥嘉（Yoga）、Jer（柳应廷）、侧田及吴林峰合作的「《Katch the Moment》 -TheMomentApart」一连两场演唱会，昨晚（8日）于启德体艺馆举行尾埸，吸引了许廷铿、COLLAR成员李芯駖和Winka（陈泳伽）、《全民造星VI》冠军Teller（王伟俊）、季军Jacky（范卓贤）等到埸支持。其中见到许廷铿「拗柴」到埸，他表示前一天打匹克球不慎弄伤右脚，疑有撕裂，透露会去看医生，期间「赖地硬」笑言︰「可能地下比较硬啫！我健步如飞㗎！」

林宥嘉派专属福利

是晚Yoga、Jer合唱前者的《神爱世人》及《身同感受》揭开序幕，其后Yoga以广东话跟现埸观众打招呼：「大家好，我系林宥嘉，希望可以带到一个好开心，令你哋好享受嘅演唱会畀你哋。」他形容在香港举行演唱会是一件很幸福的事，笑言︰「因为有很多矿泉水可以饮！」指香港粉丝十分热情，续说：「有粉丝跟我说看完第一场，会再看第二场，那我就送一个惊喜给他。」然后清唱了几句卫兰的《她整晚在写信》给该名粉丝，并说：「This is for you」。Yoga指是晚演出没有（7日）那么紧张，称累积了一些经验，可以写更多好歌，自觉成功，现场粉丝闻言随即欢呼大叫起哄；随后他续与粉丝有说有笑，又表示曾遇过一些不快和不公平的事，在有感被欺负的时候，写了一首歌，之后就响起《鬼屋》的音乐。

柳应廷第二场改唱《狂人日记》掀高潮

Jer与侧田合唱完之后，称愿望达成，「我真系好钟意侧田啲歌，我中学同人合唱，都系拣侧田啲歌。」并指当年busking认识吴林峰，两人由街头唱到上舞台。Jer唱《狂人日记》时，全埸high 爆！「好耐冇唱呢首歌，唱完好似做完运动咁，又流汗又气喘，系我要队Band同我玩《狂人日记》嘅，我知我好任性，我想两场show玩唔同嘅歌。」之后Yoga在台上说，演唱会前在IG收到Jer许多message，给他rundown构思，并笑言没有接纳他的意见，同时大赞Jer、吴林峰和侧田歌声悦耳。Yoga唱《想自由》前，忆起2010年与侧田、张敬轩合作拉阔音乐会合唱此歌，当年他才22、23岁。最后四人合唱侧田的《男人KTV》，在他们出埸时，Jer问Yoga：「你冇事嘛？」他们似乎意犹未尽，自动波encore，清唱了几句《命硬》，才舍得落台。

吴林峰怕咗女朋友

演唱会期间，传媒收到大会通知指林宥嘉身体不适，完骚不会接受访问，见Yoga在台上表现依然保持水准。演唱会结束，Jer与吴林峰接受传媒访问，Jer表现得十分兴奋，吴林峰大爆︰「Jer完骚落台，即系话要食叉烧饭！」提到Yoga身体不适而未能接受访问，Jer表示：「佢身体有啲唔舒服，唔方面透露太多。（你在台上问候他？）纯粹想关心，我收到指引，唔方便透露。」而吴林峰也表示不太清楚Yoga身体状况。谈到尾场改歌单，Jer明言有看fans在Threads的留言，建议他唱《狂人日记》；而临尾唱《命硬》是即兴，又自爆唱《狂人日记》时扭亲腰变「扭应廷」，吴林峰失笑，「唔该收歛吓！」对于侧田、林宥嘉提议组Boy Band「My Husband 」，吴林峰笑说：「女朋友睇紧，我唔敢讲！」