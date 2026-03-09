佘诗曼去旅行被赞「小腰精」: 未粗过 与发哥鼓励佘妈再跑步 期待拍《一九四一》与张家辉古天乐合作

视后佘诗曼、林保怡、谭耀文、张振朗、吴业坤、陈晓华、刘佩玥、陈自瑶、郭柏妍、蔡洁、张颕康与太太麦雅致等到观塘出席「77工作室春茗」，活动上为剧集去年剧集《新闻女王2》、《刑侦12》以及《巨塔之后》庆功，并预告剧集《正义女神Themis》、《玫瑰战争》《模仿人生》以及《夫妻的博弈》即将登场，当中由佘诗曼及谭耀文主演的《正义女神Themis》将于3月底与观众见面，而已离任TVB总经理的曾志伟，亦有现身支持77工作室总监钟澍佳，并加入大合照与众艺员有讲有笑。

佘诗曼否认陈山聪找她救亡

佘诗曼神采飞扬现身，她表示新年期间去了两次旅行，是一次很大的奖励，阿佘先与弟弟及妈妈及其朋友，一行9人到泰国旅行，她笑言体验到领队的辛劳，更要兼任导游，幸有两位朋友同行分担工作。提到阿佘被捕获在美食广场用膳被形容贴地，她指是因为妈咪喜欢美食广场，因甚么都有，两位朋友更为她找到充满米芝莲名店的美食广场令妈咪大饱口福，只要妈咪开心便可以。谈到在当地频频被认出，阿佘指大家都很友善、没有被滋扰，对于网民大赞她身材好、是「小腰精」，阿佘风骚笑言：「未粗过！」。至于另一趟旅行，她指与好姊妹梁靖琪到了马来西亚庆祝生日，得知陈山聪在当地谢票，二人倾谈下便成行，「我和她讲明了，这次我甚么都不做，不想再用脑。」对于山聪被指两年没剧拍找她救亡，阿佘否认，直指新闻想像力好丰富。

佘诗曼预告《正义女神Themis》3月底出街

早前她与周润发食开年饭，她开心表示是第一次与发哥自拍，之前参与跑步团也有团拍，而吴卓羲得知她成功集邮也响应，谈到发哥也很想见他？阿佘笑言不知，但她很想见发哥，这次大家闲话家常，而阿佘妈咪疫情前也有跟发哥跑步，这次发哥与阿佘一起鼓励她再穿上跑鞋。阿佘表示将飞往北京进行宣传工作，预告《正义女神Themis》3月底与大家见面。至于陈德森导演开拍《一九四一》由阿佘主演，她指陈导有与经理人倾过，现时是初步阶段，因未与他合作过，很欣赏他希望可以参与，谈到阵容包括张家辉及古天乐等，阿佘指自己也是睇新闻得知，也感到期待。