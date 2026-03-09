《唱钱》侧田破500万网上点击 感动妥瑞症小朋友 TVB观众互动迈进新里程丨原来视咁的

上周六翡翠台《唱钱》明星版迎来重量级嘉宾侧田，他以强大实力连过8关，终极一关挑战林子祥经典难歌《数字人生》，稳定节奏与完美表现技惊四座，最终成功赢得3万元「观众福利」，激动人心。节目亮点在于即时互动，观众只需于直播期间在chatroom发送emoji，即可自动参与抽奖，打破传统电视被动收看模式，让观众从「看节目」变成「玩节目」。

侧田挑战林子祥经典歌《数字人生》，完美表现技惊四座。

一位妥瑞症小朋友被侧田的歌声打动。

这股热潮迅速席卷全网，侧田「打大佬」神级演出片段，两日内于YouTube、Facebook、Instagram等平台累计突破500万浏览次数，跨平台传播力惊人，实现电视与网络世界双互带动。更动人的一刻，是一位妥瑞症小朋友被侧田的歌声打动，一听便爱上《数字人生》，仅用两日苦练便拍摄短片分享演绎片段，透过网络与侧田展开暖心互动。侧田得知后亦亲身回应鼓励，用音乐传递力量，成为本轮互动中最触动人心的亮点，印证音乐与数码互动的力量。

剧集《古灵精探》让观众投票选择结局的方式，增加观众参与度。

《直播灵接触》以灵异话题结合网友互动。

网络时代，媒体与受众早已不是单向传播关系，而TVB凭借myTV SUPER过千万用户的OTT平台优势，将互动价值最大化。此前坤哥吴业坤于《唱钱》演绎《思觉失调》引发翻热效应，观众互动热度由21万于1小时内暴增至53万，增幅超2.5倍，myTV SUPER成为带动热度的关键，亦印证TVB长期布局OTT平台的战略已迎来收成期。TVB已全面拥抱数码网络，将「观众互动」纳入节目核心设计，多档王牌节目均设专属小编团队，实时响应观众留言、带动chatroom气氛。除《唱钱》外，《直播灵接触》以灵异话题结合网友互动引发热议，电竞比赛节目打通线上观战与参与环节，其他综艺、资讯、游戏节目亦同步强化即时留言、投票、抽奖等机制，让观众随时参与、随时互动。

开创电视与观众连结

从侧田破百万点击的音乐震撼，到妥瑞症小朋友的暖心回响，再到全平台互动数据的爆发式增长，《唱钱》不仅是一档音乐游戏节目，更成为TVB数码转型的范本。以优质内容为核心，以数码技术为桥梁，以深度互动为纽带，TVB正开创电视与观众连结的全新模式，迈向互动娱乐新里程。记得TVB初代跟观众互动节目，可数到胡章钊的《花王俱乐部》，节目中「要奖金定奖品」、「一只手任攞」成为家传户晓的电视语言，发展到后来《欢乐今宵》打电话给家庭观众赢奖品，到后来剧集《古灵精探》让观众投票选择结局的方式，都是别开生面的创举，发展到今时今日随着互联网发达，观众、网民参与度增加，互动已成为电视制作的新趋势。

