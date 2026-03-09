袁文静爆神逻辑：陈豪系TVB最犀利嘅医生 叶蒨文VS罗毓仪「Drama式大对决丨原来视咁的

由林盛斌（Bob）率领2025香港小姐亚军施宇琪及季军袁文静主持的《攻你上大学》，逢周一至周五10点半翡翠台播映，新学期的《攻你上大学》继续广邀「城」中艺人玩尽小学、中学、大学3个学术级别的问题，最后胜出艺人，更可赢得奖学金。

《攻你上大学》邀来「女神班」及黎诺懿一同登场。

Sophie与罗毓仪上演了一场「Drama式大对决」。

罗毓仪以反问语气回答修辞手法题目。

上星期五播出的《攻你上大学》绝对是颜值与智慧的巅峰对决，皆因这集迎来超吸睛的「女神班」！包括龚嘉欣、谭凯琪、叶蒨文、罗毓仪、梁敏巧、李芷晴、何沛珈、邓凯文及赖彦妤，联同全场唯一「女校男生」黎诺懿，齐齐换上校服Look登场。这班女神绝非「得个样」，个个学历吓死人，邓凯文毕业于英国名校诺丁汉大学传理系、梁敏巧修读新闻与传播、何沛珈则是中大护理系毕业的前护士。

何沛珈为中大护理系毕业的前护士。

黎诺懿面对英文题时豪言：「如果唔啱我除衫即走！」

谭凯琪小时候的样子相当成熟。

女神们一开波已经七嘴八舌，场面混乱得嚟又超级搞笑！讲到读书往事，叶蒨文自爆当年好勤力读书冇挂住拍拖，之后在回答修辞手法题目时，更与罗毓仪上演了一场「Drama式大对决」，叶蒨文的质问语气VS罗毓仪的反问语气，场面劲搞笑。至于全场惟一男丁黎诺懿，在面对英文题时豪言：「我读好多书㗎，如果唔啱我除衫即走！」除了紧张刺激的答题环节，主持袁文静亦大放笑弹兼「抽水」！当问到「肥胖人士若想让自己看起来比较瘦，应选择穿着以下哪种服装？」时，袁文静竟然叫大家留意Bob的衣着：「大家可以谂吓Professor Bob着住咩衫？」，可爱得嚟又一针见血，Bob则搞笑地反问：「点解要留意吓呢？」

谭凯琪童年照曝光

至于今晚播出的一集，当问到中医题目时，袁文静竟大抛书包：「应该问陈豪，因为佢系TVB最犀利嘅医生！」皆因陈豪先后在《侠医》及《白色强人》饰演过中医师及医生，有想法兼合乎逻辑。而每集必睇的片尾彩蛋「真．学生相开心Share」环节继续有惊喜，原来谭凯琪小时候样子相当成熟，与现在的冻龄模样大相迳庭；而邓凯文细细个已经是孖辫妹，Cutie指数爆灯。