金像奖2026｜袁富华《水饺皇后》提名最佳男配角 拍拖30年近年娶妻 盘点实力派封神之路

金像奖2026｜第44届香港电影金像奖（44rd Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日假香港文化中心大剧院举行，由ViuTV 99台足本现场直播。袁富华现年62岁，他曾夺得金马奖、金像奖、金鸡奖、三金「最佳男配角」，今次凭《水饺皇后》再次提名「最佳男配角」，与《UFO 离奇命案》的陈湛文、《再见UFO》的黄又南、《拼命三郎》的林家熙、《风林火山》的杜德伟争夺金像奖的奖座。

金像奖2026｜袁富华凭《水饺皇后》提名最佳男配角

袁富华凭借在电影《水饺皇后》中饰演「糖水伯」的精湛演技，不仅荣获第44届香港电影金像奖「最佳男配角」提名，此前更已夺下第38届中国电影金鸡奖「最佳男配角」。他所诠释的「糖水伯」，是女主角（马丽 饰）人生低谷时的关键贵人，这位热心善良的糖水摊贩，不仅用一碗甜汤和「苦的话就甜一下吧」的温暖话语给予支持，更实际资助她创业，是充满市井人情味的关键角色。袁富华的深刻演绎，让他成为备受肯定的「三金男配角」，其在《水饺皇后》中的表现更是深入人心。

金像奖2026｜袁富华曾与周星驰合拍《喜剧之王》

袁富华的演艺生涯横跨超过30年，他最为观众津津乐道的早期角色，莫过于在周星驰经典电影《喜剧之王》中饰演的悍匪头目。戏中他与周星驰的对手戏火花四溅，一句「你唔系外卖仔！」更成为香港电影的经典金句，让观众留下了深刻印象。

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袁富华《翠丝》曾夺金像奖男配

但袁富华的事业并非一帆风顺。在剧团与电影圈浮沉多年后，直至2019年，袁富华凭借在电影《翠丝》中饰演跨性别粤剧花旦「打铃哥」的精湛演出，迎来事业高峰。他不仅凭此角先后夺得台湾金马奖及香港金像奖的「最佳男配角」，更奠定其在香港影坛的实力派地位。去年，他再下一城，凭《水饺皇后》的动人演出荣获金鸡奖「最佳男配角」，正式成为横扫中、港、台三地电影奖的「大满贯」最佳男配角得主，成就非凡。

袁富华贤内助曾提供经济协助

在演艺事业取得辉煌成就的背后，袁富华多次公开感谢他现时的太太。二人相识于微时，相恋超过30年，是他生命中最坚实的后盾。袁富华曾坦言，在演艺生涯中经历过严重的经济困难，银行户口存款一度归零，甚至应征茶餐厅外卖员亦不获聘。在这段人生低谷，幸得当时已是企业管理层的女友在经济上无私协助，他才能继续坚持自己的演员梦。

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袁富华：养得起先娶老婆

袁富华曾表示，坚持要有能力供养对方才会结婚，这份责任感源于他对太太的爱。他曾说：「我要养到她才能娶她，因为我疼她，有些责任我一定要负责。」这段感人的爱情故事，最终在2023年开花结果。

袁富华曾被误认同性恋者

由于在《翠丝》及《叔．叔》等电影中，两度出色地扮演同性恋者，其丝丝入扣的演技曾让外界一度误以为他本人也是同性恋者。直到2019年，他在金像奖颁奖典礼上公开感谢女友，才让大众得知他有一位交往多年的伴侣。2023年，袁富华低调与圈外太太注册结婚，仅邀请双方亲友出席。他感动地表示：「一生中可以遇到一位珍惜彼此的另一半不容易，一起经历及成长的过程是我最享受和珍惜的。很感恩让我找到了可以陪伴相守一生的她」。

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