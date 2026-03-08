陈滢自认桃花旺机场有艳遇 罗毓仪笑男友睇剧中吻戏反应可爱 钟柔美否认被取代仍有安排工作

陈滢、罗毓仪、钟柔美、马贯东、李海铜等到旺角出席《卧底娇娃》宣传，身为女团成员的陈滢、罗毓仪与钟柔美在粉丝应援下唱主题曲现身，又分别与粉丝影合照，不过陈滢似乎有点跟不上嘴型。问到是否「咪嘴」？陈滢笑言有唱一点点，不过有点跟不上，本身歌曲也是每人唱一段，提到可转战《魔音女团》，她即笑言：「畀次机会！因为我在两位歌手旁边唱，都有压力。」

陈滢称绯闻对象Howie没有同行

谈到白色情人节，陈滢笑言感到桃花旺，除了现场有小粉丝送吻，刚到韩国旅行回港的她，分享机场「艳遇」，「落机时有警察问是否需要帮手，帮我拎了行李，几Sweet，因为在韩国爆买面膜，所以行李都几重。（是否查身份证？）有呀！可能系Random check，冇问点解查我。」问此行是否与绯闻对象Howie同行？陈滢指与女性朋友旅行，暂时没机会再放假，问在当地认识到Oppa吗？她笑言没有，觉得当地人喜欢较后生、20多岁的，自认不是Oppa的口味，可能罗毓仪与钟柔美才有斩获，问她转战欧美较适合？她即投降表示可问其他人。

罗毓仪约定林俊其再去旅行

而罗毓仪与林俊其蜜运中，她笑言剧中桃花也不错，现在每晚与男友收看《卧底娇娃》，日前她与涂毓麟的吻戏也一起收看，问当下男友反应？她笑言：「他大叫、嗌唔好，明明应该紧张的是我，但见到他反应可爱，我也忍不住锡了他几啖！」问到白色情人节如何过？她表示已约好完成剧集宣传后再去旅行，笑言情人节送了礼物给男友，希望他白色情人节也有表示，而林俊其曾亲手制作戒指送她，但她拒送戒指，会送咕𠱸。

钟柔美仍未送出萤幕初吻

至于钟柔美留意到与涂毓麟人工呼吸的场口播出，透露拍摄时好紧张，但是借位拍摄仍未送出萤幕初吻。至于数度回应「讲大话」风波，上次更「落闸」拒回应感情事，被网民批对答差，钟柔美直言表达能力是弱点、会努力学习句子及形容词。至于传言公司转投资源在任暟晴身上，取代钟柔美，她表示没听闻，但与任凯晴也很久不见，她指公司亦有安排工作给她，最近录了慢歌，希望以新曲风示人。