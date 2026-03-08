刘威煌直面挑战 压力下成长 首度孭重飞演音乐剧 惊到想逃避丨名人杂志

16年前参加《超级巨声》入行，当时刘威煌以带点高傲的姿态闯入乐坛，以致成绩比预期落差很大，忆起当时也自觉幼稚。不过，他不会抱着后悔心态，因为时间不会停留。再参加《中年好声音2》令他更成熟，现在的他知道要认清自己的弱点，并诚实面对。这次在《小男人周记》音乐剧中担演「梁宽」一角，虽然曾想过逃避，但刘威煌深知这就是挑战自我的重要一环。撰文：钟舜英 摄影：罗安强 场地：爆炸戏棚西区剧场

刘威煌接演《小男人周记》，面对临场演出的压力曾想过逃避，但亦深知必须勇敢面对挑战。

刘威煌坦言当年初入行时因自卑变自大，现在成熟了，更懂得面对自己的弱点。

刘威煌指全靠参加《中年好声音2》，令他的音乐事业再走上另一高峰。

参加《中年好声音2》令刘威煌的音乐事业再走上另一高峰，令他比之前更为人熟识。但其实过去多年以来，他都自觉在乐坛成绩未如理想。回忆起初出道时，他亦自觉有一点点高傲，所以成绩与他心目中预期有很大落差，当时觉得只会做歌手份内事，那就只需要唱歌，其他的事都不理会，只觉得最重要是对自己的演出负责任，现在回看也觉得自己当时有点幼稚，「真心地说，若可以让我重头来过，我不会像过往那样。但也不会用上『后悔』这个词，因为时间一直往前行，不可回头。之前的一切都是给予我一个经历，要学习看透，可是我现在也未能看透，我仍有很多新事物要学习。其实我以前真的不够自信，就是因为没有自信便变成自大，要令自己强大便装腔作势，大家就不喜欢我。现在要认清自己一些弱点，不可以逃避不面对，要做到对自己诚实，面对弱点才能想办法去冲破。」

刘威煌这几年可说是越做越开心，无论在唱歌和做人处事上都有进步。

刘威煌认为去年过得开心兼充实，又有一班《中年好声音》战友的鼓励和支持。

成长重生 越做越开心

在想通了以后，刘威煌这几年可说是越做越开心，无论在唱歌和做人处事上都有进步，亦在过程中学习到很多。令他感到最开心的，就是现在被越来越多人接受，对他固有的坏1印象也放下了，同时他亦认识到很多志同道合朋友：「个人成绩对我来说，可能是nothing！仲可能会有人问：『你是哪位呀？』但现在很多事上，都可说是对自己有交代，我会继续努力。」

走完了2025一整年，刘威煌给自己全年成绩80分，只因他过得开心又充实，与《中年好声音》的战友们不时互相鼓励和支持，大家见面多了也更明白彼此的想法。他个人方面则有很多小突破，过去一年他多了不少唱歌以外的机会，例如这次接下《小男人周记》音乐剧，扮演主角「梁宽」，对他而言实在是一项大挑战。

刘威煌给自己全年成绩80分，只因他过得开心又充实。

这次接下《小男人周记》音乐剧，扮演主角「梁宽」，对他而言实在是一项大挑战。

刘威煌指出不能单靠造型说服观众，要从内到外让观众信服你是「小男人」。

刘威煌指旦哥版「梁宽」实在太深入民心，要演此角色压力可不少。

演「梁宽」压力超大

接下这次演出，刘威煌坦言自觉压力很大！由于由「旦哥」郑丹瑞扮演的「梁宽」深入民心，其小男人形象简直已在观众心目中根深蒂固。若单从外貌上要人信服刘威煌是「梁宽」、是小男人，就实在有一定难度。他也会质疑自己演绎出来是否神似、究竟自己做不做到那感觉出来。加上这套音乐剧除了他之外，还有谭永浩和Frankie（陈瑞辉）轮流演出同一角色，难免会怕被人拿来比较。幸而这次导演陈恩硕觉得他能胜任，让刘威煌感到人家肯给予机会，自己若然不把握机会就很可惜。

刘威煌坦言这次扮演「梁宽」，让他有一种犹如坐过山车的感觉，真的有点迷惘。他透露这个演出实在有太多东西要记，真的很夸张，有很重的工作量：要演绎、要记台词、记歌词、唱歌、又要跳舞，还要做到与每一位演员间的默契。在台上讲两句说话便要唱，又不可以出错，还要用感情表达台词，压力大到在排练时令他一度很想逃避，感觉自己有一点点不适，便说要改天彩排，「真的出现过负面情绪，最后剧组逼我公演第一场，当时只得两条路俾我拣：一条就是顶硬上演出，另一条就是放弃，他们这做法真的能令我有所成长。」

他曾在思考究竟怎样才能让大家看清楚角色的心路历程？

旦哥要求他用自己的感觉去演绎。

在台上载歌载舞，既要记歌词，又要记对白，难度的确颇高。

刘威煌指头场道具曾出现问题，但自己成功救场又觉得好好玩。

执生救场 劲有满足感

其实刘威煌最希望能呈现出小男人的内心世界，究竟怎样才能让大家看清楚角色的心路历程？他因此亦有事前向旦哥求教，旦哥劝导他说：「郑丹瑞不代表小男人，你也无需一定要变成2号。」旦哥要求他用自己的感觉去演绎，因为台词已经赋予角色有小男人的性情特质，加上剧组在造型上花上一定心思，令刘威煌的大男人感觉骤降，因此他可以放心去尽情演绎。

参演此剧，刘威煌并不着重在酬劳之上，他觉得能顺利地完成一场演出的满足感实在很大，不能用钱来衡量，这是他接演的考量之一。而且今次是一个很好的学习机会，他之前未试过孭重飞演出，觉得今次能在压力下成长，对自己一定有帮助。他忆述演出头场时，道具出现问题动弹不得，但在台上又不可以叫停，因为舞台上当时自己就是「梁宽」，唯有用这角度去救舞台，这种救场感真的很好玩：「所以完成第一场演出，满足感特别大。」

刘威煌指台词和造型帮他不少，令他能暂时放下大男人的感觉，演活剧中的小男人。

能够得到原创人旦哥和导演陈恩硕的赏识，刘威煌自觉荣幸。

坦言想长做长有

《小男人周记》音乐剧是以长寿剧形式进行，问到完成首轮演出后会否再演下去？刘威煌觉得花了那么多时间排练，若只做一场真的有点不甘心，这实在不太合乎成本效益，他坦言：「对我来说做到的话，希望可以继续做下去，因为不想浪费。现在我的首要目标就是要做好小男人角色，要让观众入场看我演出时也有小男人这感觉。」



