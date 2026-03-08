82岁男星经历患癌、中风 揭奇迹康复内幕：好多人话我死X咗 好友爆入院仍挂住食烟

82岁的武打巨星陈惠敏近日接受刘纬民访问，分享近年健康状况。同场的黄特平更透露，陈惠敏曾一度中风，但凭著惊人的毅力，在短短数周内奇迹般康复，坚强意志力令人敬佩。在访问中，陈惠敏坦言自己近年经历了不少健康波折，亦知道外界不时流传他的死讯：「好多人话我死X咗！」他忆述，十多年前曾摔伤腿，近年又患上肺病，这几年间更进出医院两三次，战胜脑癌、中风全靠非凡斗志。

陈惠敏曾中风半边身没知觉

黄特平忆述，陈惠敏有一次中风入院，情况非常严重，半边身失去知觉。他更笑言，当时陈惠敏打电话叫他到医院，第一句不是谈及自己的病情，而是不忘提醒他带香烟，可见其性格之洒脱。黄特平去探望时，见他半边身失去知觉，以为他至少要躺半年休养，没想到陈惠敏凭借顽强的毅力，不到四周便出院，更在五周后就能自行走路，康复速度惊人。

相关阅读：「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意

陈惠敏看淡世事心态转变

经历了生死考验后，陈惠敏表示自己的心态有了很大的转变。他认为自己一生为人讲道义，或许是这份善缘让老天爷也眷顾他。如今，他对很多事情都看开了，不再像以前那样执著。刘纬民也观察到，现在的陈惠敏待人处事变得更加谦和有礼，活得比以前更开怀、更快乐。

陈惠敏表示，无论生病与否，最重要的是保持积极的心态，不要总把自己当成病人。只要坚持下去，就一定能战胜困难。他的这番分享，为所有面临困境的人带来了巨大的鼓舞。

相关阅读：「影坛枭雄」陈惠敏花百万治癌 跟陈慧琳传花边新闻多年 开小红书首爆二人真实关系