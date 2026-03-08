Kakit追逐演艺梦 甘做「擦鞋仔」 有了梦想 咸鱼也能翻生丨名人杂志

《全民造星V》20强止步的邓家杰（Kakit）凭着折骨舞功及爆肌Body，获网民关注，Kakit曾自嘲是「废青」、「一条没有梦想的咸鱼」，直至2023年参加《造星V》后，改变了他的人生，曾先后参与《Di-Dar》、《偷偷记得》等舞台剧。今年3月，他将首次担正舞台剧《咸鱼肉饼猪仔包》的男主角，剧中他饰演「Fish」⼀角，并带领一班年青人踏上舞台，Kakit笑言这角色根本是他的人生写照，演活「咸鱼翻生」，并自爆为追梦曾穷得连十元八块的车费也肉赤，雪柜放存10日的肉饼照食，为生计更去见工做「擦鞋仔」。撰文: 娱乐组 摄影：朱伟彦 场地：Be plus (Kai Tak) 发型：@i.a_salon @sans__c

邓家杰自嘲以前像「一条没有梦想的咸鱼」，但参加《全民造星V》后，令他体验到表演才是其真正梦想。

Kakit自爆为追梦曾穷得连十元八块的车费也肉赤。

Kakit为首次担正演出的舞台剧《咸鱼肉饼猪仔包》，一早已积极排练。

COLLAR前成员So Ching为慈善义务演出《咸鱼肉饼猪仔包》，与Kakit在舞台上合作。

Kakit与《咸鱼肉饼猪仔包》的导演亦师亦友，同时亦是他接触艺术的启蒙老师，今次对方邀请担任舞台剧男主角，他直言饰演Fish这个角色简直是他人生的写照：「根本系对照住，在追梦过程会遇到好多阻滞，但Fish依然会选择放手一搏，勇敢去面对，其实和我本身个人都好相似。」他更坦言在排练过程中非常感触。

Kakit当年毅然放下演艺学院的学业，全心投入《造星V》。

对于首次担正做舞台剧男主角，Kakit既兴奋又紧张。

Kakit今次与一班来自不同背景的年轻人同台演出，一起宣传「共融」意识。

宣传「共融」

这部舞台剧由德和慈善基金主办，加入了20首原创歌曲， 更请来著名编舞家杨春江老师负责编舞，同台的演员除了有Ben Sir（欧阳伟豪），还有一班就读中一至大学、来自不同背景的年轻人，希望结合在一起宣传「共融」意识。Kakit直言今次将「共融」发挥到极致：「所谓共融，即分了三种人：更生人士、青少年和残疾人士，而怎样将这三种人加埋一齐做出一个好作品，甚至影响到观众，我一路排戏，一路觉得好有chemistry，我好有信心可以表达到这个message。」Kakit自入行后，星途并非一帆风顺，但回望过去，他直言：「每一次谂返起曾经的谷底，其实都唔系，谷底是一山还有一山低，每次以为已经去到最大的谷底，其实总会有好多不同的事会发生，每次回望返其实都只不过是家常便饭。世上还有好多好痛苦的事情去打沉你，要你去面对。」Kakit更提到去年一次欧洲独旅，改变了他的人生价值观，认为世界辽阔，其实还有很多美好的事，并借此提醒自己，即使有多困难，亦要继续前行。

Kakit表示自我质疑是成长的一个必经阶段。

Kakit表示现阶段觉得名利成就完全会框住自己的创造思想。

Kakit指当抛开晒、唔理任何嘢，做独特的自己，别人就会看见你。

参加完《造星V》之后，Kakit顿失明星光环，他坦言那落差令他很失落。

刻骨铭心的除夕

为了全心投入《造星V》，Kakit当年毅然放下演艺学院的学业，把自己的人生推向一条未知却充满可能的道路，在萤光幕下Kakit顿时成为不少人的焦点，可惜这个明星光环在半年后已经火速打回原形，一切回归平静，「这个落差确实带来很大的空虚和失落，觉得自己是否还未够好？好多自我质疑，但我会觉得这是我成长一个必经阶段。现阶段我已经觉得名利成就完全会框住自己的创造思想，当你抛开晒、唔理任何嘢，去做独特的自己，别人就会看见你。」Kakit又提起一个刻骨铭心的除夕经历，2023年除夕，他与Jeffrey（魏浚笙）、炎明熹等红星同台在沙田大会堂舞台上表演，受到千人欢呼，当时感觉「飘飘然」的。但仅仅一年后，2024年的除夕，在同一地点，舞台上已是另一批表演者，而Kakit当晚却独自坐在场外的百步梯，即使没有戴口罩亦没有人认出，冷风里他百般滋味，从千人瞩目的高点，到孤身一人的低谷，当中的落差刻骨铭心！

Kakit表示现阶段觉得名利成就完全会框住自己的创造思想。

这次在《咸鱼肉饼猪仔包》中，Kakit与Ben Sir有机会结台缘。

为追求演艺梦想，Kakit要打很多份工维持生计，便利店、送外卖、擦鞋都做过。

为理想悭得就悭

在舞台灯光照耀背后，Kakit为了维持生计，亦有不为人知的一面。入行前后，他都经历过「无工开」，意味着生活都要精打细算，曾经做过多份兼职，包括便利店、送外卖，甚至试过帮人擦鞋，双手沾满鞋油却依然坚持梦想：「因为我真系钟意舞蹈艺术表演，相对冇咁多表演工作的时候，我就会去进修。入这一行并非为揾钱，钱几难揾啫，真系返part-time都可以揾到，钱从来都是在这个世界上最容易得到的，看你个人是只想过简朴舒适生活，定系想要大富大贵。」他自爆入行后曾打工做过「擦鞋仔」：「除了因为时薪高，三位数字一个钟，可以维持到一段时间的生计。同时，我觉得擦鞋都几好，一路擦，一路可以放空不用脑，将一对鞋『㨘到蜡蜡靓』，仲好治愈，我几enjoy这个擦鞋过程，感觉好活在当下。」除了不停做兼职，Kakit亦非常悭俭，他指连出街搭车都要计住最平路线，甚至选择行路，试过为悭钱，屋企雪柜摆放了10日的肉饼都照食，实行「悭得就悭」！

身形是演员自我修养

Kakit向来对自己的身形管理非常苛刻，他直言这是演员的自我修养，「尤其今次做男主角，我要在台上呈现最好的一切俾大家睇，当我想到这一方面，就没想太多，先是一日10只鸡蛋，要干净的蛋白质，要低卡路里。无论饮食或者运动方面，在这几个月内都有好规律地监管住。」问到来年计划，虽然Kakit表示完成舞台剧后未有打算，但他依然抱住乐观的心态表示：「见步行步，或者离开香港一段时间，我觉得人生就是要充满未知之数才最好玩刺激。」