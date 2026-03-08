Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄宗泽一个原因唔敢带妈咪跟周润发跑步 翻睇旧相忆亡父

黄宗泽（8日）出席健康减重活动，称以前追求钢条型身形，只看磅数，后来健身教练告诉他其实是要看「整体数据」。黄宗泽指现在身形还好，若要他像张继聪在电影《金童》中除衫做拳手，称要看有几多片酬，「以前试过除衫拍广告，事前操Fit准备了几个月，男人除衫难过女人除，女人做少少运动、节食就可以，男人要操几个月，如果要似阿聪做拳手有说服力，就要更长时间。」

黄宗泽妈咪好为食

黄宗泽在活动上提到，希望妈咪都试试该产品，苦笑形容妈咪「为食」不能忍口，「老人家三高好劲，佢又怕揾医生问意见，同时又信偏方调理，就算偏方有用，佢把口唔收都无用！妈咪均衡饮食，最弊系食量大，畀佢激死！（你煮少啲好嘢畀佢食）我煮先安全，我低盐低糖，佢冇得嫌，嫌就唔畀家用！但系妈咪朋友多，成日周围去食好西。」

同周润发合照当双粮

黄宗泽早前与周润发、苗侨伟食开年饭，笑指新年见到发哥一定发，透露是周润发叫苗侨伟约大家食饭，「话想见吓我同阿佘（佘诗曼）！」并指周润饭在席间分享了演戏、饮食和健康心得，「发哥真系好值得学习，会留意我哋最近做过乜嘢，好亲民。餐饭喺我餐厅食，我班员工一见到发哥就双眼发光！本来唔想影响佢嘅，发哥真系好好，同员工逐一自拍，有发哥张相应该唔使出双粮！」

黄宗泽脚趾有戏

提到周润发经常跑，问到可会叫妈咪跟跑？他即表示︰「妈咪肯跑就最好，最怕佢叫三姑六婆一齐跑，跑步变追星就唔好。」另外，黄宗泽日前在社交平台分享与婆婆的童年照，网民大赞造型超潮又识摆甫士，他称到大舅父家中拜年，翻看相簿发现有许多珍贵照片，笑言看到该相片时也很惊讶，「想知边个帮我搞造型！」提议他找一套类似衣服再拍一张成年照作对比，他笑说：「好提议，朋友睇到张相都话我连脚趾都咁用力，好有戏。我喺单亲家庭长大，旧相中仲睇到一张细个时，爸爸妈妈抱住我嘅相片，𠮶一刻真系好『滚动』。」

