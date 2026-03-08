东张西望｜廖倬竩低胸短裙极养眼：好搏上下都出击  出镜表情多多可爱扁嘴成热话

TVB节目《东张西望》近日报道一宗因拔罐而引发的19万港元索偿纠纷，事主罗女士与拔罐师傅陈女士各执一词，在节目安排下当面对质，场面激烈，真相扑朔迷离。然而，许多网民的焦点却意外地落在了当日的主持、「东张女神」廖倬竩（Ivy）身上，她凭著惊人颜值和火辣身材，以及在混乱中流露的可爱表情，成功抢镜，成为全城热话。

《东张》报道拔罐变「碰瓷」？

事件源于罗女士光顾陈女士的拔罐服务后，声称被诊断出患上三叉神经痛，苦不堪言，遂透过律师信索偿逾19万。罗女士强调自己并非「碰瓷党」，只想讨回清白和要求对方公开道歉，并展示陈女士曾发出的道歉讯息作证。

相关阅读：30岁新晋「东张女神」过马路遭的士恶意加速冲撞 网民提议报《东张》讲乱象

三女士于廖倬竩面前激烈交锋

然而，陈女士坚称对方因投资失利而设局屈钱，所谓的道歉只为应付对方疲劳轰炸，更反驳对方指控，表示自己并无犯错，拒绝道歉。双方共同朋友阿丽亦现身调解，却令场面更加混乱。三方在主持廖倬竩面前激烈交锋，但因夹杂乡音且情绪激动，令案情更显复杂。

网民错重点大赞廖倬竩

就在案情胶著之际，网民的讨论焦点却悄悄转移。当日负责采访的廖倬竩，以一身亮丽造型惊艳全场。从图片可见，她身穿一件白色紧身低胸针织上衣，配衬同色系的纯白短裙，完美突显其丰满骄人的上围和一双白滑修长的美腿，尽显诱惑魅力。

廖倬竩战斗格出镜

其性感火辣的「战斗格」打扮，令不少网民为之疯狂，纷纷留言大赞：「今日珠女好博，上下都出击」、「紧身白裙大髀」、「交叉脚企，对脚劲长劲正」，更有网民将她封为「世一」，直言「今日个look好完美！」，认为她的女神风采完全盖过了事件本身。

廖倬竩可爱表情成亮点

除了惹火造型，廖倬竩在采访期间的微表情也成为网民的「福利」。由于受访者情绪激动且口音浓重，对质场面一度混乱，廖倬竩在努力理解对话内容时，多次不经意流露出困惑又无奈的神情。其中，她一个扁嘴的瞬间被镜头捕捉下来，配上她无辜的大眼睛，被网民形容为「极度可爱」、「简直引死人」，认为她在混乱场面中流露的真实反应，比精心计算的镜头更具魅力。这场「拔罐罗生门」最终未有定论，但主持廖倬竩却凭借其出众外型和可爱神态，意外成为了当晚的最大赢家。

相关阅读：31岁「东张女神」报喜宣布新身份 索爆女神盛装上镜惊变大妈 选港姐入行曾任财经主播