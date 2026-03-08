英文急口令爆hit！王嘉尔险卡关明星赛 Mirror某子狂ng萌翻 立即投票拎奖品！

相信最近唔少人睇IG，都发现好多明星玩英文急口令！吖，原来唔少明星英文都好好㗎！而个英文急口令大挑战，系由香港历史最悠久嘅英文报纸The Standard打造嘅全新平台Tiger Circle发起。

平台一出，首个重头活动「Tiger Circle急口令大挑战」即掀热潮！活动邀请明星名人、大学生及中学生三大圈子参与10秒极限英文急口令比拼，既刺激又爆笑。率先登场嘅Jackson Wang顺利过关，展现国际巨星风范；Mirror成员Ian Chan则最被fans疯传——佢起初被急口令难倒，连声「sorry」几次超级cute，笑位爆灯，但最后成功征服，全网直呼「Ian讲英文好好听啊」！活动持续发酵，陆续有更多明星加入战团，最新登场挑战成功嘅有Mirror小学霸Edan，投票榜开始内讧啦。而粉丝已开始讨论，大家最期待𠮶位明星都挑战英文急口令嘅画面，几时会出现呢？

除咗睇明星名人，今次参加嘅学生水准都非常高，展现年轻一代的无限潜力。平台更设有「Tiger Circle龙虎榜」，俾大家票选最喜爱嘅挑战者。

活动奖赏仲人人有份添！投票后完成Bonus Game就可以获得谭仔三哥米线 / 谭仔云南米线$50现金券，仲有机会获取丰富奖赏，包括：

1.OGAWA x Line Friends按摩梳化（价值$6,980）

2.GURIGURI手绘签名作品 by Hidy

3.OGAWA龟仔按摩器（价值$399）

立即追踪IG @tigercircle.hk观看精彩挑战片段，为你心中最具「Tiger Energy」嘅挑战者投下神圣一票！

投票拎奖赏：https://bit.ly/TigerCircle-TongueTwister

人人有份，Bonus Game送$50现金券：https://bit.ly/TongueTwister-BonusGame

（受条款及细则约束）