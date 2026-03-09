51岁「御用恶人」再婚一年晒萌爆B女近照 曾因政见失婚 加国回流北上揾出路
发布时间：11:00 2026-03-09 HKT
51岁前TVB「御用恶人」之称的何俊轩曾淡出幕前，与当时的太太移居加拿大生活，最终却因政见于2019年离婚。何俊轩回流后转战内地，事业发展不俗外，更在去年与圈外人陈敏静再婚，同年诞下一女，组成三口之家。
何俊轩凑女买餸
何俊轩最近在抖音分享家庭生活，见到他父兼母职照顾囡囡，意外曝光BB女的正面样，BB只有九个月大，样子十分精灵，眉宇间似爸爸何俊轩，难怪何俊轩与囡囡亲近，更不介意独自凑女外出行超市买餸。
何俊轩早前庆祝生日时，曾分享与女儿的合照，当时囡囡眼仔睩睩，对世界充满好奇。何俊轩留言：「这辈子最棒的生日礼物就是有你。心都融化系列：祝我个女的爸爸生日快乐！」
何俊轩转赚人民币
何俊轩于2001年加入TVB，直到2017年离巢，多年来因常演恶人、警察形象深入民心，代表作有《EU超时任务》、《城寨英雄》及《踩过界》等。何俊轩近年在内地积极参与探店、直播带货、登台等，又开餐厅，努力吸金。
