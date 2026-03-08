Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《夜王》港澳票房累积超过8600万 郑秀文暗示将于启德开骚：可以储定钱 吴炜伦邀刘青云拍女子监狱被女围

影视圈
更新时间：18:45 2026-03-08 HKT
发布时间：18:45 2026-03-08 HKT

导演吴炜伦、郑秀文、何启华、李芯駖、林熙彤和赵君瑜等今日（8日）到戏院为贺岁片《夜王》谢票，郑秀文事前更为众人点「V姐癦」，何启华搞笑自己除有「V姐辫」，「V姐癦」更有发达毛，逗得郑秀文非常开心。

粉丝以V姐造型到场

《夜王》的港澳票房至今已累积超过8600万，正好郑秀文演的V姐在戏中需要8000万买下「东日夜总会」，电影公司特意在谢票场举行签支票仪式，庆祝V姐荣升东日老板娘，到来支持的粉丝响应电影公司呼吁以V姐造型到场，并选出3位最特别的V姐，有粉丝大呼是四姐妹，郑秀文闻言即表示不知是开心还是伤心，但大赞他们很有诚意，尤其其中一位男粉丝更是特别从重庆来到。期间有粉丝叫郑秀文在启德开演唱会，她听到即O嘴，说自己无给任何是或不是的表情，又叫大家留意，场面好笑。

郑秀文想做丧尸周围跑

导演吴炜伦早前在直播中表示想原班人马拍丧尸片，但是否成事仍未知，讲到刘青云在「第32届电影评论学会大奖颁奖典礼」上表示想做「欢哥」，一尝被女围的滋味，吴炜伦即有新想法，「咁拍女子监狱，睇佢点混入去，或者他做太平绅士，探监时被女囚犯挟持，他就可以留耐些，丧尸元素都可加入。」讲到郑秀文到时可演狱长？她即耍拧头笑谓不要再做管理层很辛苦，下次要做基层，做丧尸周围跑周围咬很好玩。问到是否将于启德开演唱会？她笑谓只是粉丝讲，她没有回应，指大家可多留意，暗示很快，叫大家不要心急，但可储定钱，现在先多看几次《夜王》。

吴炜伦回应杨偲泳戏份被删

一众演员早前与苏民峰做直播宣传，李芯駖被苏师傅指将行大运，她笑言已通知朋友要跟苏师傅的方法去做，但自己暂未有时间准备，何启华被指点这两年是高峰最后，之后就行平稳运，他笑言这两年会争取定型，希望未来2、30年能瞓住赚钱。另外，杨偲泳的戏份被删惹网民抱不平，她日前在电台节目上回应指不想件事再发酵，觉得对导演不公平，为他感到辛苦，吴炜伦对此笑说：「cut不cut都辛苦，剪片是最辛苦的工作，不只杨偲泳，在座几位都有被剪，因为片长关系好多都唔留得。」又笑指杨偲泳可荣升东日爱心大使，问到可会推出加长版再谷宣传？吴炜伦表示要问老板，希望他快点有决定。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
9小时前
男子被揭发携带超额现金离境。海关发布
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
6小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
13小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
3小时前
启思幼稚园幼儿园创办人 陆赵钧鸿逝世 享年98岁 (资料图片)
陆赵钧鸿逝世 香港幼教先驱 创办启思幼稚园
教育新闻
6小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
12小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
6小时前
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
01:06
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
影视圈
8小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
00:53
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
2026-03-07 17:00 HKT