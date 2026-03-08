《夜王》港澳票房累积超过8600万 郑秀文暗示将于启德开骚：可以储定钱 吴炜伦邀刘青云拍女子监狱被女围

导演吴炜伦、郑秀文、何启华、李芯駖、林熙彤和赵君瑜等今日（8日）到戏院为贺岁片《夜王》谢票，郑秀文事前更为众人点「V姐癦」，何启华搞笑自己除有「V姐辫」，「V姐癦」更有发达毛，逗得郑秀文非常开心。

粉丝以V姐造型到场

《夜王》的港澳票房至今已累积超过8600万，正好郑秀文演的V姐在戏中需要8000万买下「东日夜总会」，电影公司特意在谢票场举行签支票仪式，庆祝V姐荣升东日老板娘，到来支持的粉丝响应电影公司呼吁以V姐造型到场，并选出3位最特别的V姐，有粉丝大呼是四姐妹，郑秀文闻言即表示不知是开心还是伤心，但大赞他们很有诚意，尤其其中一位男粉丝更是特别从重庆来到。期间有粉丝叫郑秀文在启德开演唱会，她听到即O嘴，说自己无给任何是或不是的表情，又叫大家留意，场面好笑。

郑秀文想做丧尸周围跑

导演吴炜伦早前在直播中表示想原班人马拍丧尸片，但是否成事仍未知，讲到刘青云在「第32届电影评论学会大奖颁奖典礼」上表示想做「欢哥」，一尝被女围的滋味，吴炜伦即有新想法，「咁拍女子监狱，睇佢点混入去，或者他做太平绅士，探监时被女囚犯挟持，他就可以留耐些，丧尸元素都可加入。」讲到郑秀文到时可演狱长？她即耍拧头笑谓不要再做管理层很辛苦，下次要做基层，做丧尸周围跑周围咬很好玩。问到是否将于启德开演唱会？她笑谓只是粉丝讲，她没有回应，指大家可多留意，暗示很快，叫大家不要心急，但可储定钱，现在先多看几次《夜王》。

吴炜伦回应杨偲泳戏份被删

一众演员早前与苏民峰做直播宣传，李芯駖被苏师傅指将行大运，她笑言已通知朋友要跟苏师傅的方法去做，但自己暂未有时间准备，何启华被指点这两年是高峰最后，之后就行平稳运，他笑言这两年会争取定型，希望未来2、30年能瞓住赚钱。另外，杨偲泳的戏份被删惹网民抱不平，她日前在电台节目上回应指不想件事再发酵，觉得对导演不公平，为他感到辛苦，吴炜伦对此笑说：「cut不cut都辛苦，剪片是最辛苦的工作，不只杨偲泳，在座几位都有被剪，因为片长关系好多都唔留得。」又笑指杨偲泳可荣升东日爱心大使，问到可会推出加长版再谷宣传？吴炜伦表示要问老板，希望他快点有决定。