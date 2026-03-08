BLACKPINK Lisa被质疑享明星特权？ 赴日见小猕猴Panchi疑获动物园特意清场惹争议

韩国天团 BLACKPINK 成员 Lisa 风靡全球，但原来她也有自己的偶像！这位让 Lisa 秒变小粉丝的，竟是近来爆红的日本市川市动植物园的超人气小猕猴「Panchi」。Lisa 日前趁著日本活动空档，特地到动物园朝圣，更在IG分享多张照片，只见她开心举著与 Panchi 同款的猩猩玩偶应援，流露出满满的爱意。Lisa的温馨举动融化不少粉丝，但照片背景却意外引发「明星特权」的争议。

Lisa探访Panchi获特别清场？

有眼利的网民指出，Lisa 到访当天，身旁完全没有其他游客，与平日探望 Panchi 时人山人海、大排长龙的景象形成强烈对比。更有网民指控称，以往 Panchi 身边总有其他猕猴，但当天牠却是独个儿玩耍。种种迹象让网民质疑动物园是否为了 Lisa 而「特别清场」，让她可以不受打扰地与 Panchi 进行一对一的互动，享有超级巨星般的特殊待遇。

Lisa身旁零游客被指享明星特权

这只让 BLACKPINK Lisa 也要专程探访的小猕猴 Panchi，本身就是个「网络红人」。Panchi 在去年7月出生，但一出生就面临被母亲弃养的悲惨命运。幸好在保育员的悉心照料下，Panchi 不但健康长大，园方更提供了一只红毛猩猩玩偶，充当牠的妈妈和玩伴。Panchi 无论吃饭、玩耍还是睡觉，都与这只猩猩公仔形影不离的可爱模样，融化了无数网民的心，也让牠在网络上一夕爆红，吸引大量游客慕名而来。

为了让 Panchi 回归正常生态，动物园近日开始安排牠融入猴群社会。过程中一度传出 Panchi 被其他母猴攻击的消息，引发粉丝的担忧。但保育员随即出面解释，这是 Panchi 学习猴群阶级与互动规则的必经之路。而后续也有游客拍到，Panchi 获得了其他成年猕猴的特别照顾，甚至帮牠整理毛发、抓跳蚤，显示牠正逐渐被猴群接纳。虽然 Lisa 带了新的猩猩玩偶来探望，但观察可见，当 Panchi 和同类玩耍时，已不再依赖玩偶，象征著牠正成功展开全新的「猴」生。

