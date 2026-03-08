Giselle@aespa体力透支或再缺席今晚澳门骚 歌迷炮轰SM娱乐草菅人命

人气韩团aespa昨晚及今晚在澳门举行《2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE》巡唱，不过，主办方于昨天下午发声明指日韩混血成员Giselle因行程问题，不参加彩排环节，更在开骚前不久，再发声明表示：「Giselle在完成行程后已安全抵达澳门，并一直为今天演出做准备。然而，在综合考虑艺人当前的身体状况以及需要充分休息的情况后，SM事务所决定以艺人的健康与安全为优先，宣布Giselle不参加今天（3月7日）的演出，并由其余三位成员继续进行。」

中日关系恶化有关？

Giselle于6日结束巴黎时装周行程后抵达澳门，并积极准备7日演唱会，但SM娱乐在演出当日发布公告，称考虑其身体状况与休息需求，决定Giselle不参与昨日的演出，暂未知她会否亮相今晚的演出。昨晚aespa未能齐脚开骚，惹起fans不满，炮轰SM娱乐安排极度有问题，在明知艺人行程紧密下，导致艺人身体透支，要求公司改善海外行程及管理；亦有网民指Giselle未能演出与中日关系恶化有关。另外，今年2月，韩团RIIZE日籍成员将太郎（SHOTARO）因「不可预见突发情况」缺席澳门演唱会及签名会，将太郎当时已身处澳门，他只能在观众席欣赏队友演出。