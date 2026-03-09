梁非同化身「现代梁红玉」 担起粤剧传承重任 新贵花旦做班主 盼为行业注新血｜名人杂志

粤剧界新贵花旦梁非同去年受伯乐彭美施（施姐）鼓励成立「非同剧团」，希望以年轻演员之姿带动更多年轻观众支持本土粤剧，并承担传承之责。剧团以新编粤剧《安国红玉》作头炮，非同盼像这位南宋时期传奇女英雄梁红玉般，领导剧团开创佳局，为粤剧界出一分力。文：霍淇 图：罗安强

梁非同希望像女英雄梁红玉般，领导剧团开创佳局。

梁非同成立「非同剧团」，冀以清新风格演绎戏曲，亦希望创作更多焕然一新的剧目。由演员跳出舒适圈变身做剧团班主，需要学习制作和埋班及选剧目等事情，非同坦言最初也有怀疑及却步，自己是否能做到这些事情，幸沿途得到施姐的支持，也有贵人帮助申请牌照，「我埋班的时候也都有很多的演员愿意加入，亦有击乐领导高润权先生、音乐领导彭锦信先生、武术指导韩燕明老师，他们都是一直看著我成长的前辈，也很愿意落手参与我剧团的演出。」

多个身份 多份压力

多了一个身份，非同亦多一份压力，她指所有事情也在学习中，而头炮《安国红玉》剧本就邀请年青编剧杜咏心去写，而她也是执行导演，因大家差不多年纪，可以互相交流和听取意见，更有自由度去构思剧本，「我们很希望每一个年代的粤剧或任何艺术媒体都能够反映当代那些人的一些思维、审美观和那种对以前故事的另一个切入点。其实我觉得每个年代的人都不断变，很希望非同剧团是以我们这一代的人去想以前的事情，譬如《安国红玉》讲的是梁红玉的故事，这个女将军是一个很有谋略、前瞻性很强的一个女生，能够辅助丈夫，在一个乱世当中也都可以谨守己心。」她指现在自己就像梁红玉指挥军队般，希望能够领导剧团作为一个好开始，亦期望日后可以为粤剧界出一份力。

梁非同以年轻演员之姿担起传承重任，为粤剧界出一分力。

升呢做班主要学习制作和埋班、选剧目等事项，梁非同坦言初时都却步。

开创剧团新局

由非同与王志良及莫敏华等主演的《安国红玉》于3月6至8日在高山新翼剧场演出，将首演选址在高山，非同坦言是情意结，皆因她在学生时期是首批在该场地「踩台板」试场的演员；从学生、配角到如今主角与班主，这场地见证了她的成长，在此开启剧团首演亦觉得是缘分。

成为班主后，非同希望能保持初心，希望完成每场演出后观众能带著不同的感受离开。而作为年轻演员的她也希望能带动更多年轻人支持本土粤剧。「有幸在这个世代里面成为其中一份子，可以从事一个这么有诚意的艺术范畴时，我觉得更加有责任要带着这个艺术传承下去。」

早前小凤姐（中）都到场支持梁非同（左）及彭美施的崭新粤剧《新龙门客栈》。

（左起）粤剧名伶卫骏辉、黄德斌及梁非同携手演出全新改编粤剧音乐剧《顶头锤》。

当年梁非同（中）演出施姐的作品新《梁祝》，获汪明荃（右）及冯宝宝两位前辈力撑。

希望粤剧年轻化

工作以外，非同亦有走访不同学校做推广，她发现任何年纪的学生也对粤剧有兴趣，只是没有太多方法接触，她希望自己成为一个「载体」将更多粤剧资讯传递给大家，「我之前有幸去参加话剧，拍一些学生电影，以不同媒体去推广，其实很多时他们都很有兴趣，只是不知道粤剧是什么，甚至乎他们会有一个既有的概念就是觉得粤剧很老饼、不知道他们在唱甚么，只知道有很多年历史，但当你以用粤剧演员身份去分享时，他们会觉得其实不是那么遥远或者不是那么闷，了解后，他们是真的会产生更大的兴趣。」

梁非同亦希望粤剧与不同的艺术进行交流。

梁非同跳出舒适圈做剧团班主。

梁非同(左)饰演的白娘子好有神韵。

愿意「跳出去」

非同亦将粤剧与不同的艺术进行交流，她之前就试过与街舞合作，她认为每种艺术均有自己的哲学，例如街舞就是比较有自信，而粤剧则是刚中带柔、柔中带刚，当两者碰在一起就会有火花，进行艺术交流时就更能理解当中意思，也可将它们的哲学套用在戏曲人物中，「街舞那种富有表现力的，我们就套用在了青蛇那里，而戏曲就变成白蛇，碰巧就是一刚一柔的组合，是一个很好的合作，所以我是很愿意跳出去。」

