陈婉衡结婚丨前TVB咪神穿褂皇嫁得豪 进场换超低胸透视婚纱 两位离巢小花做姊妹

现年35岁的前TVB咪神陈婉衡（Alycia、现名陈沛汶），今日与圈外男友结婚，于酒店举行婚礼，并延开14席，不少圈中人到贺，场面热闹。陈婉衡婚礼由好友王镇泉担任司仪，好姊妹简淑儿、朱智贤及曾一同出演《多功能老婆》的模特儿蔡佩贤（Lala）等组成星级姊妹团。姊妹团穿上统一样式的香槟金色长裙，优雅地陪伴在新娘身边，见证好友的幸福时刻。

褂皇配巨型龙凤鈪尽显气派

陈婉衡发布美照，除了进场后换上的超低胸透视婚纱抢镜，较早前接新娘时的一身华丽中式造型亦极尽豪气！从照片中可见，新娘陈婉衡戴上份量十足的巨型龙凤鈪，胸前更挂上大型金花链配金猪牌，金光闪闪，贵气十足。除了耀眼的金器，陈婉衡身上穿的「粉钻金凤彩尾褂皇」亦大有来头。这套顶级裙褂采用了修身剪裁，完美勾勒出她的高挑身形与优雅曲线。而新郎则穿上绣有腾龙祥云图腾的酒红真丝马褂，与新娘的凤褂凑成「龙凤配」，气度非凡，寓意百年好合，鸿运当头。

陈婉衡去年离巢转型做KOL

陈婉衡六岁时随家人移民加拿大，曾参选《2011年温哥华华裔小姐竞选》。翌年，她回流香港参选香港小姐，虽最终落选，但仍凭借「翻版泳儿」的称号及丰满身材获得关注，并成功签约TVB入行。

入行初期，陈婉衡于无线娱乐新闻台担任主播，其后在《3日2夜》、《Go! Yama Girl》等旅游节目中，凭著出众的魔鬼身材成功吸引网民目光。尽管拍过不少剧集，但大多为客串性质，近年发展未算理想。陈婉衡去年亦在社交平台感性发文，其后证实已约满离巢。去年5月，陈婉衡突然宣布婚讯，经过十个月的筹备，今日终于与圈外男友共谐连理。早在2019年已考获健身教练牌照的她，曾透露未来将会主力向健身教练及KOL方向发展，未知如今会否「收山」专心做少奶奶。

