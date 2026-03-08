Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁非同高难度抝腰卧月晒刀马旦功架 陈宝珠睇到「哗哗声」激赞 

更新时间：15:46 2026-03-08 HKT
发布时间：15:46 2026-03-08 HKT

粤剧界新贵花旦梁非同成立之「非同剧团」，首出头炮新编粤剧《安国红玉》，于2026年3月6至8日一连三场假高山新翼演艺厅演出，未演已先声夺人三场爆满，今晚即上演压出第三场。前两晚都有不少粤剧界、演艺界、文化界前辈捧场，包括：陈宝珠、汪明荃、尹飞燕、吴美英、黄德斌、谢宁、余慕莲、刘家豪、梅小青、何文汇教授、杨伟诚博士、汪玲、刘纬民等。

梁非同技惊四座

宝珠姐入后台打气，又睇到谢幕才离场，她畀Like大赞梁非同：「Good！Good！尤其超高难度抝腰卧月动作绝不容易，替她辛苦，有观众欣赏，当然值得高兴！」梁非同在《安国红玉》演出中尽显刀马旦功力，开场挂帅击鼓一幕教观众亮眼，造型扮相惊艳，其中超难度抝腰卧月动作，她表现干净俐落令观众「哗哗声」全场鼓掌，睇得肉紧。除了武打部分之外，她与好拍档王志良的唱情，让观众陶醉。除梁非同外，台上另外四柱更是粤剧传承的中坚份子，包括：王志良、莫华敏、晓瑜与符树旺，表现十分出色，百分百投入。在首场向观众谢幕时，梁非同以班主身份感谢台前幕后的全情付出，给予她无限鼓励。

黄德斌感粤剧难度高

梁非同提到伯乐施姐（彭美施）时哽咽落泪说︰ 「我能够承担到非同剧团，不得不多谢有亲如我妈妈一样的施姐，还有一班前辈团，多谢他们对我的支援。我更希望与同台及更多年轻演员一起，畀心机在粤剧这舞台上继续奋斗。」彭美施对于非同首次做班主及在《安国红玉》的演出引以为傲，开心见证她的成长，接棒传承粤剧的使命。昨晚宝珠姐（陈宝珠）特别到后台为非同打气，黄德斌曾与非同合作舞台剧，特别来捧场，他感受到做粤剧演员比舞台剧演员更难，对粤剧另眼相看。

