前山刚久「消费死者」认想红先同神田沙也加拍拖 网民轰罪大恶极删片

日本歌姬松田圣子的女儿神田沙也加5年前疑为情轻生，终年35岁，据指她是因当时男友前山刚久对她采取言语暴力、出轨，而不堪打击轻生，前山刚久自此被封为「世纪贱男」。前山刚久形象受到重创后退出演艺圈，去年宣布转行做牛郎。日前，他竟在YouTube大谈神田拍拖的往事，被网民轰「消费死者」。

前山刚久图洗底变过街老鼠

前山刚久在去年底改名「真叶」到六本木当男公关，他日前现身老板YUKIYA的YouTube频道，揭露与「K小姐」（暗指神田）的拍拖秘密。他透露女方先追求他，他拒绝，后来考虑到演艺事业，「那时正是我对工作非常苦恼时，想着为了以后能做出成果，比起现在的女友，选这个女孩或许比较好。」前山表示和神田仅拍拖约两个月，对方因为他联络旧爱而分手，并大发雷霆。前山试图淡化自己偷食的恶行。YUKIYA还表示同情说：「看起来很辛苦呢。我没有要说坏话的意思。说实话，就算不选择死亡也行吧。」对于神田的离世，前山虽表示「很悲伤」，同时对于自己被指责亦很无奈，形容有认真谈恋爱才走到那一步，坚称自己对神田是真心，又认为神田该跟他多聊一些，「不论是那位分手的前女友，K小姐也好，都是因为我太认真谈恋爱才会落得这种结果。」

影片曝光后，网民即炮轰前山谈神田时嘻皮笑脸，为了自己洗白而消费死者，罪大恶极，目前YUKIYA已将该影片下架。