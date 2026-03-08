许恩怡刘漪琳拍戏累积勇气 两个不平凡女孩细说演艺路成长印记｜名人杂志

许恩怡（ Natalie ）年纪轻轻经已取得两次金像奖提名；刘漪琳（ Eliz ）是来自澳门的演员，涉猎舞台剧、电影、电视剧等。两人因为电影《女孩不平凡》而相遇，开展一场成长对话。 Natalie 饰演没有主见的中学生， Eliz 演其学姐，独立果断。看似平凡的人生，遇上启发她们的人而变得不平凡，为成长留下印记，可堪回味；戏外 Natalie 和 Eliz 则细诉着在演艺路上所遇到的人和事，以及这些经历如何触动她们，让她们得到领悟和成长。撰文：李志宏 摄影：罗安强

《女孩不平凡》在澳门、台湾、香港取景

《女孩不平凡》在澳门、台湾、香港三地取景， Natalie 与 Eliz 的故事于澳门展开。这次 Natalie 再演中学生，名叫「阿欣」，家人早就为她铺好未来的路， Eliz 演她的学姐「阿菲」，为人独立有主见。 Eliz 入行多年，试镜机会较多，其外型演学姐恰到好处。 Natalie 忆试镜点滴，「那是我第一次见导演（徐欣羡）和监制、制片等人，我要在他们面前扮喝醉，完全放开来唱 K ，非常不易，这正是试镜的挑战。」

许恩怡（Natalie）、刘漪琳（Eliz）戏外戏内性格回异，前者会在埋位前先做足功课，后者则喜欢与导演讨论演法。

Natalie拍摄《女孩不平凡》忆试镜点滴，「这场戏我试镜时，是首次见导演和监制、制片等人，我要扮喝醉，唱K时要完全放开，不顾仪态，十分困难！」

许恩怡唔敢问 Vs 刘漪琳每事问

Natalie 自觉属直觉型、观察型演员，会做大量前期功课，「我有看书，讲关于演技的 12 个步骤。」惟到片场就放下这些准备，跟着当下随直觉走。她在现场甚少主动发问，「一来害羞，二来问导演的话，得到具体答案，等于我要做到足！我惊自己未必做得到，就干脆不问，或许这是坏习惯。」相反 Eliz 爱问长问短，「我习惯先看清楚一场戏的前因后果，再带着自己的理解去同导演沟通，问她是否认同，或有无想补充的地方。」透过这种来回确认双方对角色的分析是否一致。 Natalie 说︰「我在旁观看， Eliz 真的十分主动，每有不明白之处就问清楚为止。」

Natalie透露自己在片场内甚少发问，她亦自知这可能是坏习惯。

Eliz是来自澳门的演员，涉猎舞台剧、电影、电视剧等。

介乎姊妹与恋人的关系

戏中阿菲与阿欣，亦是两种价值观对撞，两人关系超出单一身份。 Eliz 说︰「阿菲对阿欣既似姐姐照顾妹妹，又像朋友般一起探索边界。我觉得阿菲在阿欣身上看到过去的自己，故每次见面，自然感觉互相明白。」 Natalie 则说︰「阿欣眼中的阿菲非常 amazing ，她对阿菲不止喜欢，更是当她作为 role model 去仰望，冀望有一天可以变成像她那样的人，是一种自我投射。」

澳门演艺学院校长曾说演员代替观众承受所有苦与乐，此言令Eliz体会到演员的使命。

Natalie形容《女孩不平凡》流露温柔而细腻情感。

许恩怡指 Kiss 戏非噱头

日久生情，提到两个角色唯一一场接吻戏， Natalie 笑称︰「未够喉！想拍多几幕！」她们在拍摄时当作一般场面处理，没有标签化， Natalie 补充︰「这场戏并非噱头，而是贯穿角色关系转变中的转捩点。」在电影的宣传海报上，列有一个岗位名为「亲密指导」，原来只有台湾段落的床戏需要协调， Natalie 形容︰「女导演加上女摄影师，对镜头捕捉身体和亲密瞬间的眼光，有别于男性视角，拍出温柔与美感，兼具角色情绪与叙事功能，并非故意卖弄。」 Eliz 也感可惜未能参与其中。

《女孩不平凡》中，Eliz饰演的阿菲与Natalie的角色阿欣，关系介乎姊妹、恋人和朋友。

刘漪琳解读演员的使命

阿菲与阿欣由遇上到频繁互动，在十字路口上为对方带来启发。现实生活中对 Eliz 影响尤深的人是澳门演艺学院的校长，对方跟她说过一句话，「演员是代罪羔羊，代替观众去承受所有，然后呈现出来让观众产生共鸣，却不用经历那份煎熬。」她受到震撼，成为演戏的力量来源——透过角色让观众在安全距离里感受喜怒哀乐，她就有满足感。

来自澳门的Eliz演出经验丰富，曾与张继聪在电影《马达‧莲娜》中合作。

Eliz曾与大前辈甘国亮合作拍摄澳门本土电影《伊娜：初生之犊》。

生活细节中学习成长

Natalie 则分享在拍摄《久别重逢》时，「伊健哥哥对我说︰你永远不知道甚么为之好。」她明言在每次拍完一幕戏后，反复看重播，惟时间有限，不可能无止境地重来。郑伊健那句话提醒她，演员主观觉得「未够好」，不一定与观众感受一致，「重要是接受当下的自己，接受经已完成的那一 take ，然后继续向前走。」

许恩怡谈母亲柏安妮

对 Natalie 影响最深的是母亲柏安妮。戏中阿欣结识了损友，对家人置若罔闻， Natalie 亦有类似经历，「我读中学时，妈妈对我的朋友无好感，即使她未有明言反对，我就是感受到她那份 vibe 。」她却偏要唱反调，「我偏要跟他们做朋友！」事后证明妈妈的判断才正确，「我渐渐疏远他们，才意识到妈妈十分敏感，睇人的直觉好准！早就看出对方对我的影响不太正面。」不一定是戏剧性大事件，这些生活细节累积起来，成为她成长过程中，受到提醒的方式。

Natalie曾因交友问题跟妈咪柏安妮（右二）唱反调，最终发现妈咪才是对的。

勇气是踏出第一步

《女孩不平凡》对人们的困惑、迷失，不敢去爱的描述，一针见血。 Natalie 斩钉截铁形容「 You only live once 」，简单直接，人生得一次，错过了就不会重来； Eliz 补充说：「做了再说吧！」太多顾虑会令自己原地踏步，先踏前，再一步一脚印面对——加起来就是以勇气承受选择下所带来的可能与后果。

提到《女孩不平凡》唯一一场接吻戏，Natalie笑称︰「未够喉！想拍多几幕！」