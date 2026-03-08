「御用师奶」黄梓玮变靓再甩大腿赘肉 连串医美后「终极型态」曝光自信飙升丨医美直击首尔篇

TVB「御用师奶」黄梓玮曾经历过整容失败，又因身体受荷尔蒙影响，暴肥30磅。黄梓玮早前为节目《医美直击 首尔篇》担任「测试员」，到首尔接受医美疗程，早前已在节目中后割双眼皮手术、面部「神力拉提」埋线、透明质酸填充注射、打白玉针作美白，在日前的最后一集中，连身形都作最后冲刺改造。

黄梓玮赴韩医美大改造

黄梓玮拥有师奶身形，经过一连串韩国的医美改造，连跟随她逾30年的大腿赘肉都想减走，因此黄梓玮籍打溶脂点滴减肥︰「身型入行时系有自信嘅，但随住年龄增长新陈代谢变慢，用尽方法减都唔成功，而且反弹得好紧要。」主持何依婷解释溶脂点滴的好处，是直接打入脂肪层成效最快。

相关阅读：医美直击首尔篇丨黄梓玮溶脂点滴抗击「甲组腿」 《中年》Ada「变靓啲」增自信揾真命天子

黄梓玮尝试注射点滴式溶脂针，约一星期便看到效果。至于黄梓玮在割双眼皮手术后，休息逾一星期后终可以拆线，医生指黄梓玮恢复得好，只是左侧比右侧瘀青及肿胀更严重一些，随时间推移会消退。

相关阅读：「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚

黄梓玮对此行的收获感到满意，最满意微笑线及脸形提升：「个牙好睇，会觉得个人突然间飙升咗。开心咗，笑咗有自信一啲。」黄梓玮变得年轻，笑言：「我唔想记得以前（个样），就算记得好都，我唔想记得啰。」

黄梓玮育有两子

57岁的黄梓玮入行36年，在TVB工作近30年，演出的剧集逾300部，多年来饰演师奶、富婆等绿叶配角，深刻印象，曾被誉为「御用师奶」。黄梓玮2000年与圈外人结婚，育有两子，大仔到外国升学，而细仔已中学毕业。

相关阅读：「御用师奶」黄梓玮誓要重返黄金期 豁出去接受医美大改造：唔可以再差落去