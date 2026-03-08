Jer伙拍偶像林宥嘉孖吴林峰侧田启德开骚 3学生1前辈组「My Husband」男团

由林宥嘉（Yoga）、Jer（柳应廷）、吴林峰及侧田合作一连两场「《Katch the Moment》- TheMomentApart」演唱会今晚（7日）在启德体艺馆开锣，吸引了Jeremy（李骏杰）及Stanley（邱士缙）到场支持。现场所见观众入座率大约有八成多。

林宥嘉惊香港歌迷唔识佢

视Yoga为偶像的Jer，继2023年在Yoga演唱会上于台下合唱，后在首次个唱得到Yoga担任嘉宾之后，今年有机会与Yoga同台。是晚两人合唱揭开序幕，之后有Yoga的独唱环节，他表示，许久没来香港，香港是他喜欢的地方，也许久未有在舞台上演出，形容是三位同学与一位前辈一同演出。他打趣地问台下歌迷，「有没有人今晚才知道我是谁？有没有人今晚第一次听我现场唱歌？十分荣幸这首歌你也可以看着字幕跟我一起唱，记得这首歌Eason（陈奕迅）也唱过。」他便唱出《说谎》。

林宥嘉忆走音惨事

Yoga觉得香港歌手幸福，「在香港开演唱会很爽！」忆起当兵时写了一首歌，没有舞台，每日早睡早起，「没有生病也没有感冒，每天不停地唱着那几句歌曲，发觉这几句歌词很能鼓励人和自己；令我明白等待是痛苦的事情，希望有一天钟声响起，想着事情便会发生，不用兜圈。」Yoga便唱出《兜圈》。他分享年少时候参加台湾金曲奖表演时，与杨宗纬一起彩排，当时他戴上耳机，却听不到自己的声音，惟年纪小不敢出声，只好专心地听期望不要唱错，最后全部走音了，之后他便对跟自己说：「日后在台上听不到时，会出声说︰我听不到！好像没有甚么意义，跟你们说也没有甚么用，但没关系。哈哈！」

柳应廷有私心

到了Jer的独唱环节，表明有私心，皆因Yoga、吴林峰、侧田是他欣赏的歌手，故拣选了他们的歌曲，他兴奋地说：「选唱偶像Yoga一曲《我不是神，我只是平凡却直拗爱著你的人》，终于找到一首歌的歌名长过我的歌。哈哈！」而吴林峰独唱时表示，年青时参加歌唱比赛，唱《KONG》却入不到决赛，「不要紧，人就是要不服输，所以今晚再唱《KONG》。」

侧田形容似Boy Band

侧田唱新歌《Old Boy》前问台下，「有几多是中年人？这首歌作为我在这地方50年的小小记录，日后老了时可以再听。」演唱会尾声，四人合唱最后一首歌《男人KTV》后，侧田形容像Boy Band，Jer深表认同，Yoga即提议：「如果要组的话，Boy Band的名字要是『My Husband』！」