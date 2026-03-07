《声秀》乔美莎努力苦练广东话 若入选《魔音女团》计划留港发展 颖乔恨体验女团生活

曾参与过歌唱比赛《声秀》的乔美莎、颖乔今日（7日）到将军澳电视城参与《魔音女团》海选。来自澳洲的中英混血儿乔美莎表示，经过《声秀》后，自己努力苦练广东话，已有明显进步，可以用广东话对答，她透露是靠看TVB学广东话，问她可以找个香港男友学讲，她表示有很多人也这样说。

乔美莎因压力大成脸疮

同场的萧正楠对她㥃二人跳舞印像深刻，乔美莎指自小学习跳舞，对跳舞不紧张，但唱歌则有少许紧张，由于很喜欢K pop，特别钟意BLACKPINK，也很想成为像她们一样的女团。颖乔表示，很想尝试做女团的感觉，每日都同队友一起生活，自从《声秀》有很多跳唱机会，于是胆粗粗来一试。乔美莎鼻和下巴位置出现爆疮情况，她解释是参赛压力疮，但皮肤情况已经有好转，可能因为太钟意食甜食有影响，她透露，如果今次能够入选，定会长期留香港发展。