叶泓声嫌餐厅困身已结业平手离场 太太陈乐榣首饰店筹备再开分店 2岁半的囡囡顺利入读学前班

前女团Freeze成员陈乐榣（Ally）昨日（7日）与前天堂鸟成员老公叶泓声（Gordon），以嘉宾身份现身好友杨梓菁于大坑的健康疗愈工作室撑埸。Gordon表示农历新年一家五口，以及一众亲友一行十多人到内地旅行放烟花，他笑言：「原本想飞远啲，但新年机票比较贵，十多人的费用就……哈哈哈！所以就在内地玩了七日，去了中山、珠海同汕尾。」

叶泓声专注演艺事业

提到Gordon在大坑开设的餐厅，他直言饮食生意比较困身，与拍档商量后去年12月已结业，冇赚又冇蚀平手离场，他表示想专注其演艺事业。身旁的太太Ally说：「当我老公越来越多job嘅时候，我就冇办法再咁多时间帮佢睇舖。」在香港及九龙都有首饰店的Ally表示正筹备再开分店，并透露将踩入新界地区，现正物色适合舖位。问到现年两岁半的小女儿入学问题，Gordon表示女儿现正入读自己小学校长在九龙城开办的国际学校就读学前班：「其实都考咗几间幼稚园，我有同校长倾过，他叫我不用担心，日后升小学都不用担心。」提到细仔都会随家姐一起升读，Gordon笑言自己要努力揾钱。