郭柏妍有信心洗脱魔音之名 获拍掌鼓励受宠若惊 游嘉欣若入围女团感不枉此生
更新时间：21:15 2026-03-07 HKT
郭柏妍和游嘉欣今日（7日）到将军澳电视城参加《魔音女团》海选。郭柏妍上台合照时获监制和其他艺人拍掌鼓励，令她受宠若惊，笑言之前受了教训后，找了谢东闵学唱歌，至于是否有改善，她表示要留待观众去判断，但她很有信心洗脱魔音之名。
郭柏妍凭「努力」取胜
问郭柏妍觉得自己凭甚么可入围？她说：「努力，虽然跳舞不是很叻，但相信参与节目可训练我，如果能够组女团，一班人一起做一件事很开心，好似之前台庆大家一起唱歌跳舞就很开心。」游嘉欣表示事前为了海选而在家中不断练习，她指读书时有跳舞，所以跳舞对她来说不难，并谓如果有机会参与到女团，真的不枉此生。
