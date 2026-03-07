Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭柏妍有信心洗脱魔音之名 获拍掌鼓励受宠若惊 游嘉欣若入围女团感不枉此生

影视圈
更新时间：21:15 2026-03-07 HKT
发布时间：21:15 2026-03-07 HKT

郭柏妍和游嘉欣今日（7日）到将军澳电视城参加《魔音女团》海选。郭柏妍上台合照时获监制和其他艺人拍掌鼓励，令她受宠若惊，笑言之前受了教训后，找了谢东闵学唱歌，至于是否有改善，她表示要留待观众去判断，但她很有信心洗脱魔音之名。

郭柏妍凭「努力」取胜

问郭柏妍觉得自己凭甚么可入围？她说：「努力，虽然跳舞不是很叻，但相信参与节目可训练我，如果能够组女团，一班人一起做一件事很开心，好似之前台庆大家一起唱歌跳舞就很开心。」游嘉欣表示事前为了海选而在家中不断练习，她指读书时有跳舞，所以跳舞对她来说不难，并谓如果有机会参与到女团，真的不枉此生。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
5小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
1小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
9小时前
01:01
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
4小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
5小时前
母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮
母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮
时事热话
6小时前
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:29
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
11小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
2026-03-06 20:30 HKT
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
9小时前