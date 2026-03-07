90年代男神内地「掘金」叹宵夜 激赞潮汕生腌海鲜完胜日本料理 网民忧寄生虫本尊5字回应

现年53岁的「情歌王子」孙耀威，近年长驻内地揾食，疯狂吸金，早前他才刚做完声带手术，14日禁声期一过，马上到汕头演出，观众反应十分热烈。孙耀威不止俘虏内地粉丝，更当上了汕头的美食推广大使，近日他在演出后，就带大家去食「生腌满汉全席」，他不止对内地生鱼片赞不绝口，更说完胜日本生鱼片，不用吃日本料理，获得不少内地网民赞好。

孙耀威开骚后吃生腌满汉全席

近日孙耀威在汕头举办演唱会，获得不少粉丝冒雨支持，座无虚席。孙耀威在演出后，跟工作人员一行人去宵夜，目标明确地锁定了「生腌海鲜」。片中见到了一桌堪称「生腌满汉全席」，包括有生腌鲍鱼、生腌龙虾等，孙耀威遵循道地吃法，先喝一碗暖胃的白粥，满足地感叹道：「这个真的有妈妈的味道」。

孙耀威高度推介潮汕生鱼片

孙耀威在片中品尝了本次美食之旅的主角「潮汕鱼生」，他熟练地将切得薄如蝉翼的巴浪鱼片，与多种特制酱料，放在碗中搅拌，然后豪迈地一大口吃下。孙耀威入口一刻，脸上立刻露出极度满足的表情，忍不住闭眼享受之后，高呼「实在太好吃了」，又强调「完胜日本生鱼片，要吃生鱼片就吃潮汕的」。

孙耀威亲自回应不怕寄生虫

孙耀威吃得滋味无穷，让网民睇到垂涎三尺，更纷纷询问店舖地址，亦有较为审慎的网民表示：「很想吃，但怕有寄生虫」，想不到引来孙耀威亲自回应：「都是处理好的，可以吃煮熟的菜，海鲜粥也很美味」，孙耀威接二连三跟网民解释安全，也有网民担心孙耀威刚做完手术不久，还是要谨慎饮食。

