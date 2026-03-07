萧正楠为太太黄翠如平反唔系「魔音鼻祖」 重遇陈洁灵：佢改变咗我人生 冼靖峰忙做唱歌助教间接否认雪藏传闻

TVB全新真人骚《魔音女团》今日（7日）在将军澳电视城进行海选面试，由陈洁灵和陈奂仁担任星级「班主任」，萧正楠主持及冼靖峰、黄洛妍及文佐匡担任助教，吸引50位女艺人参与，当中包括：郭柏妍、游嘉欣、倪嘉雯、胡敏芝、俞可程、乔美莎、颖乔、宋宛颖、倪乐琳、王菲、梁超怡、邢慧敏、廖慧仪、黄婧灵、邓凯文及李尹嫣等。

陈奂仁爆陈洁灵趣事

陈洁灵在台上笑指，担任过歌唱节目比赛多次评判，从来也知道有什么准则，但今次却完全不知道，因为女生们不懂得唱歌，所以也不明白TVB为何有这主意，她说：「今次我真的不知怎做！」陈奂仁爆陈洁灵对监制说：「你玩我呀！」但陈洁灵却否认更说：「我不是说，你玩我呀！我是说，你揾我呀！」之后陈奂仁笑言，做此节目的精神是挛拗返直、死也拗翻生！

萧正楠对乔美莎、颕乔印象难忘

萧正楠在台上表示，监制一想起魔音，便想起自己的老婆黄翠如，更觉得翠如是魔音鼻祖，所以这个节目片才找他来参与。不过，他却要为老婆平反说：「经过我教导她唱歌，她也很用心去练习进步很多，曾在我演唱会上演出过，她唱歌不难听。」他又指，自从有终身伴侣之后已经不再看其他女生，但今次却要不停地看所有女生，因为要给予他们意见。在海选期间觉得乔美莎及颕乔印象难忘，因为他们跳舞极具自信，他说：「这方面我也要向他们学习。」

萧正楠称陈洁灵改变他人生

这次碰上陈洁灵即时令萧正楠回想起自己多年前参加歌唱比赛的时刻，只因入行前是跟陈洁灵老师学唱歌，之后他才参加歌唱比赛，陈洁灵更推荐他加入唱片公司，难怪他说：「陈洁灵改变了我的人生。」在旁的冼靖峰即跟萧正楠说：「你改变了我的人生，我从小便听你唱歌长大，小时候看你的剧集《巨轮》。」令萧正楠尴尬地说：「看到今次的参赛者，有些是我2008年加入TVB时她才出生，而且我担演过冼靖峰爸爸的角色。」此外，有传冼靖峰被公司雪藏，对此冼靖峰表示，这方面留待观众去判断，也先多谢大家留意他的状况，大家看他的作品便知道他的状况是怎样，加上要为《魔音女团》开工做助教，将会马不停蹄，间接地否认被雪藏的传闻。