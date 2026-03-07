波波黄婧灵喜获周吉佩教唱歌 为入女团减3公斤 邓凯文自揭唱K时曾被指赶客

两位「TVB咪神」波波（黄婧灵）和邓凯文今日（7日）到将军澳电视城参加《魔音女团》海选。波波透露参加海选前找了周吉佩学唱歌，指自己耳朵听和唱歌的声音有出入，因而影向发音，感谢周吉佩出尽120分努力调教令她有改善，她笑指希望对得住周吉佩。

波波、邓凯文不认同身材突出是负累

问到两位身材突出之人跳舞时会成为负累？波波表示，事前开始控制饮食，成功减掉3公斤，所以今日裤头也有点松，之前每日重复练唱歌、跳舞和Rap，希望身型近乎女团的标准，视觉效果好一点，对得住观众、评判和对得住自己享受舞台。而邓凯文却感到身材并不会造成负担，自揭手脚不协调才要注意，她笑言：「之前拜神摸龙床，求得学业进步，现在才知道，原来是代表我要来学习。」

邓凯文跟谢东闵学唱歌

邓凯文直认是真魔音，试过唱K时，有人畀钱叫她不要再唱下去，但她不理会，最后对方自行离开，她笑指，那是第一次唱歌赶客，为了参与这次海选加入女团，她找了谢东闵学唱歌，上了两堂期间谢东闵曾扬言再唱错便打巴掌她，但她也大赞谢东闵是很有耐性教导，感觉自己由零开始已经进步了20分，希望入围可以令自己再进步。