杨梓菁举办反传统选美 望参赛者学懂发掘内在美 甲状腺亢奋症状暂不治疗采观望态度

杨梓菁（Wiyona）今日（7日）于大坑开设的健康疗愈工作室，公布举办首届以「身心灵健康」为主题的「反传统」选美活动《The Inner Glow 2026》，邀请了好友 陈乐榣（Ally）与前天堂鸟成员老公叶泓声（Gordon）、名模Ana R.以及创办人Asa Wong等齐齐举行启动仪式。而从20多名参赛者突围的10位准佳丽首度亮相，决赛亦已定于本月29日举行，头三甲佳丽将获得约8万元的奖金和奖品。

杨梓菁受拍档感染齐合作

问到为何会构思这次「反傅统」选美，Wiyona坦言被拍档过往举行的身心灵活动感染，她表示听到拍档有这个构思，就二话不说一齐合作，举行一个以「内在美」为标准，有别于过往的选美活动，她说：「透过今次的选举和training ，其实是想他们发掘多自己内在嘅靓和快乐，懂得自己的感受，懂得怎样去疗愈自己。想佢哋透过比赛除了学懂怎样化妆扮靓之外，加强佢哋点样面对世界的声音，面对生活种种问题，从而将唔好嘅嘢点样去缩细，将好嘅嘢去放大，去感恩。」

杨梓菁做主办学懂与人沟通

提到Wiyona早前因免疫系统攻击甲状腺，出现甲状腺亢奋症状，引致眼球凸出兼大细眼等问题，一度停工休息，医生曾向他提出四个方案，建议眼皮开刀手术、打Botox、和「眼睛开大」等，而她最终亦选择了继续观察，她说：「依家自然慢慢好返，睇多半年先，依家都好转，但当唔够瞓时眼皮就会肿，平时就不太明显，如果影相拍片就要就角度。」她表示因为筹备这次活动，所以新年没有去旅行。Wiyona坦言筹备这次活动令她甚有得着：「以前系人哋请我出活动，依家轮到自己去邀请别人，当中真系学习到好多，如何跟别人沟通，即刻觉得成个人升华咗，接触多了不同层面和角色,，真的不容易。」她亦感谢团队合作帮忙。