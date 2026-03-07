Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨梓菁举办反传统选美 望参赛者学懂发掘内在美 甲状腺亢奋症状暂不治疗采观望态度

影视圈
更新时间：19:45 2026-03-07 HKT
发布时间：19:45 2026-03-07 HKT

杨梓菁（Wiyona）今日（7日）于大坑开设的健康疗愈工作室，公布举办首届以「身心灵健康」为主题的「反传统」选美活动《The Inner Glow 2026》，邀请了好友 陈乐榣（Ally）与前天堂鸟成员老公叶泓声（Gordon）、名模Ana R.以及创办人Asa Wong等齐齐举行启动仪式。而从20多名参赛者突围的10位准佳丽首度亮相，决赛亦已定于本月29日举行，头三甲佳丽将获得约8万元的奖金和奖品。

杨梓菁受拍档感染齐合作

问到为何会构思这次「反傅统」选美，Wiyona坦言被拍档过往举行的身心灵活动感染，她表示听到拍档有这个构思，就二话不说一齐合作，举行一个以「内在美」为标准，有别于过往的选美活动，她说：「透过今次的选举和training ，其实是想他们发掘多自己内在嘅靓和快乐，懂得自己的感受，懂得怎样去疗愈自己。想佢哋透过比赛除了学懂怎样化妆扮靓之外，加强佢哋点样面对世界的声音，面对生活种种问题，从而将唔好嘅嘢点样去缩细，将好嘅嘢去放大，去感恩。」

杨梓菁做主办学懂与人沟通

提到Wiyona早前因免疫系统攻击甲状腺，出现甲状腺亢奋症状，引致眼球凸出兼大细眼等问题，一度停工休息，医生曾向他提出四个方案，建议眼皮开刀手术、打Botox、和「眼睛开大」等，而她最终亦选择了继续观察，她说：「依家自然慢慢好返，睇多半年先，依家都好转，但当唔够瞓时眼皮就会肿，平时就不太明显，如果影相拍片就要就角度。」她表示因为筹备这次活动，所以新年没有去旅行。Wiyona坦言筹备这次活动令她甚有得着：「以前系人哋请我出活动，依家轮到自己去邀请别人，当中真系学习到好多，如何跟别人沟通，即刻觉得成个人升华咗，接触多了不同层面和角色,，真的不容易。」她亦感谢团队合作帮忙。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
21分钟前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
4小时前
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:29
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
10小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
7小时前
01:01
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
3小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
11小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
2026-03-06 20:30 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
7小时前
母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮
母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮
时事热话
4小时前