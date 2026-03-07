英皇娱乐25+ 周年庆典第二辑艺人靓相公开 陈慧娴恨与李克勤Crossover Twins想睇大型装置 陈伟霆盼见港迷

继昨日发放第一批由著名摄影师夏永康操刀的英皇娱乐25+周年庆典艺人系列发相，英皇娱乐今日发放第二辑艺人相片，当中包括Twins、李克勤、陈慧娴、陈伟霆、李幸倪、关智斌及曾比特造型照片。

李克勤想同师弟妹jam歌

今年出道25周年的Twins不约而同表示：「好开心可以又一起合体见大家，希望可以与粉丝可以多见面，多做点未做过的事情，例如年初的粉丝见面会。知道公司在星光大道会有大型装置，自己都希望去看看。」

下年入行40周年、今年加入英皇娱乐大家庭10年的李克勤亦将于下月于澳门举行《李克勤我们的乐章演唱会》，他表示：「在接下来的两个月，大家都可以见到我。我相信在庆典一定有好多机会能够跟其他师弟妹jam歌，自己都好期待！」仍在巡回演出的陈慧娴表示：「我同克勤系多年同事，最近知道网上好多呼声希望我哋可以Crossover，我自己都有谂，唔知《旧欢如梦》加《跳舞街》会系咩效果呢！」

关智斌爆电影艺人一同Crossover

加入英皇20年的陈伟霆感到十分振奋，表示：「我已好久没有在香港参与音乐表演了，亦很久没有和香港粉丝见面。听闻公司重金打造舞台设计，很期待！」刚刚于二月完成红馆演唱会的李幸倪表示：「自从加入英皇之后，多了很多不同的表演机会，十分期待与一众师弟妹们和大家分享音乐的力量！」

刚于澳门开完演唱会及远赴别的城市参加健身比赛的关智斌表示会参加公司密锣紧鼓的彩排，并表示非常期待：「平时我和师弟妹经常会为冤枉娱乐拍摄影片，但从来没有同台表演过。听闻今次不只是歌手艺人会出现，连拍开电影的艺人都会一同Crossover，我相信会为乐迷带来惊喜。」自上年年底加盟英皇娱乐的曾比特表示：「好开心加入短短数月就遇到一个这么大型的盛事，大师兄大师姐霆锋和祖儿都曾在启德舞台上表演，我自己就是第一次踏上这个场地，真系非常期待。好多谢公司给予这个机会，我希望可以在这个别具意义的舞台上，演唱我加入英皇后的第一首新歌，作为一个纪念，是一个好开始！」